СМИ сообщили о преследовании силовиками группы боевиков в лесах Дагестана

Фото: ИЦ НАК / РИА Новости

Силовики ищут группу боевиков в Хасавюртовском районе Дагестана, где ранее был объявлен режим контртеррористической операции. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах, а также источник «РИА Новости».

По словам собеседника ТАСС, разыскиваемые боевики принадлежат к остаткам эндирейской бандгруппы. Их обнаружили в ночь с 21 на 22 мая около села Гоксув. Заметив сотрудников силовых служб, боевики скрылись в лесу, с наступлением утра правоохранители начали прочесывать местность. По словам источников, боевого столкновения пока не было.

При этом собеседник «РИА Новости» заявил, что это «несколько молодых ребят», которые не принадлежат к какой-либо группировке и сейчас объявлены в розыск.

В МВД Дагестана РБК рекомендовали обратиться по поводу этих сообщений в Национальный антитеррористический комитет (НАК). В НАК сообщили, что на данный момент не комментируют информацию.