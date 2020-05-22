Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 22 мая
USD ЦБ: 70,92 (-1,41) Quote, 21 мая, 12:59
Курс евро на 22 мая
EUR ЦБ: 77,8 (-1,38) Quote, 21 мая, 12:59
СМИ сообщили о преследовании силовиками группы боевиков в лесах Дагестана Общество, 12:41 Лоськов и Пашинин останутся в тренерском штабе «Локомотива» Спорт, 12:39 Представитель ВОЗ в России объяснила доверие к статистике по COVID-19 Политика, 12:33 Порошенко вызвали на допрос по делу о сокрытии на таможне 43 картин Политика, 12:30 Как телемедицина обеспечит врачей поддержкой узких специалистов Партнерский материал, 12:26 Минобрнауки назвало возможную дату онлайн-выпускного в вузах России Общество, 12:23 Volkswagen начнет выпускать в России кроссовер Tarek и еще две новинки Авто, 12:18 Южная Корея сообщила о новом исчезновении Ким Чен Ына Политика, 12:17 НХЛ включила гол российского форварда в тройку лучших в сезоне Спорт, 12:15 Как «Интеко» восстановила темпы строительства проектов в Москве Партнерский материал, 12:15 На Украине мужчина застрелил семь человек из охотничьего ружья Общество, 12:07 «Биткоин добрался и до Хогвартса». Дневник трейдера #23 Крипто, 12:01 Почему «зумеры» не похожи на «бумеров» и других предшественников Совместный проект, 11:57 10 лет назад 2 пиццы купили за 10 000 BTC. Сейчас их цена $90 млн Крипто, 11:55
Новости без коронавируса ,  
0 

СМИ сообщили о преследовании силовиками группы боевиков в лесах Дагестана

Фото: ИЦ НАК / РИА Новости
Фото: ИЦ НАК / РИА Новости

Силовики ищут группу боевиков в Хасавюртовском районе Дагестана, где ранее был объявлен режим контртеррористической операции. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах, а также источник «РИА Новости».

По словам собеседника ТАСС, разыскиваемые боевики принадлежат к остаткам эндирейской бандгруппы. Их обнаружили в ночь с 21 на 22 мая около села Гоксув. Заметив сотрудников силовых служб, боевики скрылись в лесу, с наступлением утра правоохранители начали прочесывать местность. По словам источников, боевого столкновения пока не было.

При этом собеседник «РИА Новости» заявил, что это «несколько молодых ребят», которые не принадлежат к какой-либо группировке и сейчас объявлены в розыск.

НАК сообщил о ликвидации готовивших теракт в Екатеринбурге боевиков
Общество
Фото: НАК / ТАСС

В МВД Дагестана РБК рекомендовали обратиться по поводу этих сообщений в Национальный антитеррористический комитет (НАК). В НАК сообщили, что на данный момент не комментируют информацию.

В конце апреля НАК заявил о предотвращении сотрудниками ФСБ теракта в Екатеринбурге. В ходе операции в Чкаловском районе были ликвидированы три боевика, позже НАК уточнил, что террористы поддерживали запрещенную в России террористическую организацию «Исламское государство» (ИГ).

Теги: Дагестан, борьба с терроризмом, боевики, новости РБК
Материалы по теме
В Дагестане застрелили открывшего огонь по полицейским водителя
Общество
В Дагестане задержали экстремиста за призыв к отказу от светских законов
Общество
НАК сообщил о ликвидации готовивших теракт в Екатеринбурге боевиков
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter