НАК отчитался о ликвидации шестерых боевиков ИГ в Дагестане

Фото: Национальный антитеррористический комитет

В ходе контртеррористической операции в Дагестане были ликвидированы шесть боевиков, сообщает Национальный антитеррористический комитет. Пресс-релиз ведомства поступил в распоряжение РБК.

Операция проходила в Хасавюртовском районе республики, убитые боевики были связаны с запрещенной в России террористической организацией «Исламское государство и готовили теракты», уточнили в ведомстве.

«При попытке задержания преступники оказали вооруженное сопротивление сотрудникам сил правопорядка с применением автоматического оружия и гранат. Ответным огнем бандиты нейтрализованы», — уточнили в НАК.

Один из сотрудников спецназа получил ранение.

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