Общество , 22 мая, 17:38
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НАК отчитался о ликвидации шестерых боевиков ИГ в Дагестане
В ходе контртеррористической операции в Дагестане были ликвидированы шесть боевиков, сообщает Национальный антитеррористический комитет. Пресс-релиз ведомства поступил в распоряжение РБК.
Операция проходила в Хасавюртовском районе республики, убитые боевики были связаны с запрещенной в России террористической организацией «Исламское государство и готовили теракты», уточнили в ведомстве.
«При попытке задержания преступники оказали вооруженное сопротивление сотрудникам сил правопорядка с применением автоматического оружия и гранат. Ответным огнем бандиты нейтрализованы», — уточнили в НАК.
Один из сотрудников спецназа получил ранение.
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