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Пандемия коронавируса ,  
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Голикова заявила о снижении темпов прироста заболевших COVID в 11,8 раза

Фото: Максим Шеметов / Reuters
Фото: Максим Шеметов / Reuters

Темпы прироста заболеваемости COVID-19 сократились в 11,8 раза по сравнению с показателями начала апреля. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова на брифинге, трансляцию которого опубликовали на сайте правительства.

По ее словам, период нерабочих дней с 25 марта по 11 мая позволил в начале апреля перейти к ежедневному сокращению темпов прироста заболеваемости. «К сегодняшнему дню, если считать от начала апреля, темпы ежедневного прироста выявления новых случаев в России сократились в 11,8 раза», — сказала она.

Голикова отметила, что в течение последних нескольких дней ежедневный прирост зараженных регистрируется на уровне 2,3%. Вице-премьер заявила, что прирост еще большой, однако Московский регион показывает «серьезную тенденцию к снижению» числа новых выявленных случаев, несмотря на то что уровень тестирования растет.

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Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

Помимо этого, в 1,4 раза сократился удельный вес тяжелых и среднетяжелых больных.

Ранее в мае президент России Владимир Путин сообщил, что страна прошла пик распространения коронавируса. Доктор медицинских наук, вирусолог, профессор Анатолий Альтштейн также отмечал, что пик эпидемии в России, вероятно, уже пройден.

В России выявили более 387 тыс. случаев заражения коронавирусом, почти 224 тыс. человек продолжают лечение. Помимо этого, 4374 пациента умерли и свыше 159 тыс. выздоровели.

Распространение коронавируса Covid-19 в регионах России
Количество подтвержденных случаев заражения
<300
0
<500
0
<1000
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Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Теги: коронавирус, заболевшие, Татьяна Голикова
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