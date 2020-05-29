Голикова заявила о снижении темпов прироста заболевших COVID в 11,8 раза

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Темпы прироста заболеваемости COVID-19 сократились в 11,8 раза по сравнению с показателями начала апреля. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова на брифинге, трансляцию которого опубликовали на сайте правительства.

По ее словам, период нерабочих дней с 25 марта по 11 мая позволил в начале апреля перейти к ежедневному сокращению темпов прироста заболеваемости. «К сегодняшнему дню, если считать от начала апреля, темпы ежедневного прироста выявления новых случаев в России сократились в 11,8 раза», — сказала она.

Голикова отметила, что в течение последних нескольких дней ежедневный прирост зараженных регистрируется на уровне 2,3%. Вице-премьер заявила, что прирост еще большой, однако Московский регион показывает «серьезную тенденцию к снижению» числа новых выявленных случаев, несмотря на то что уровень тестирования растет.

Помимо этого, в 1,4 раза сократился удельный вес тяжелых и среднетяжелых больных.