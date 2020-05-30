В России за сутки умер 181 человек с коронавирусом

Накануне в России зафиксировали рекордное число скончавшихся за сутки больных: 232 человека. Общее число умерших пациентов достигло 4555 человек

Фото: Павел Головкин / AP

В России за сутки скончался 181 пациент с коронавирусом, сообщили в оперативном штабе по борьбе с инфекцией. Число летальных исходов в стране возросло до 4555.

Помимо этого в России за сутки выписались из больниц 8212 пациентов, выздоровевших от коронавируса. Число излечившихся превысило 167,4 тыс. человек.

Больше всего выписавшихся за сутки в Москве — 3599 пациентов. За прошедшие сутки в столице также выявили 2367 новых случаев заражения. Таким образом, в Москве шестой день подряд количество выздоровевших превышает число новых заболевших.

Всего в России за сутки зарегистрировали 8952 новых зараженных, 41,9% из которых являются контактными лицами и болезнь у них протекает без симптомов. Число случаев заболевания в стране превысило 396,5 тыс. Лечение продолжают более 224,5 тыс.