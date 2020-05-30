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В России за сутки умер 181 человек с коронавирусом

Накануне в России зафиксировали рекордное число скончавшихся за сутки больных: 232 человека. Общее число умерших пациентов достигло 4555 человек
Фото: Павел Головкин / AP
Фото: Павел Головкин / AP

В России за сутки скончался 181 пациент с коронавирусом, сообщили в оперативном штабе по борьбе с инфекцией. Число летальных исходов в стране возросло до 4555.

Помимо этого в России за сутки выписались из больниц 8212 пациентов, выздоровевших от коронавируса. Число излечившихся превысило 167,4 тыс. человек.

Больше всего выписавшихся за сутки в Москве — 3599 пациентов. За прошедшие сутки в столице также выявили 2367 новых случаев заражения. Таким образом, в Москве шестой день подряд количество выздоровевших превышает число новых заболевших.

В Китае опровергли прежнюю версию происхождения коронавируса
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Фото: Anthony Kwan / Getty Images

Всего в России за сутки зарегистрировали 8952 новых зараженных, 41,9% из которых являются контактными лицами и болезнь у них протекает без симптомов. Число случаев заболевания в стране превысило 396,5 тыс. Лечение продолжают более 224,5 тыс.

Накануне вице-премьер Татьяна Голикова рассказала, что умерших с коронавирусом делят на три группы для учета в статистике. По ее словам, в России внимательно подходят к диагностированию причин смерти. Голикова сообщила, что в стране делают почти 100-процентное патологоанатомическое вскрытие, что позволяет получить точные данные о характере течения болезни. Результаты подобных исследований показывают, в каких случаях COVID-19 был непосредственной причиной смерти, а в каких он лишь осложнил ход другого заболевания.

Ранее в мае Минздрав рекомендовал не включать в статистику по числу заболевших пациентов без жалоб. В рекомендациях ведомства, однако, говорилось, что нужно всегда указывать коронавирус в причинах смерти пациента, который скончался от осложнений заболевания.

Как меняется количество выздоровевших и умерших от коронавируса в России
Выздоровевшие (новые случаи)
Умершие (новые случаи)
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Автор: Александра Хрисанфова
Теги: Россия, коронавирус
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