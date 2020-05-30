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Пандемия коронавируса ,  
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В Китае опровергли прежнюю версию происхождения коронавируса

Первоисточником коронавируса SARC-CoV-2, ставшим причиной пандемии заболевания COVID-19, является не рынок морепродуктов города Ухань. Об этом заявили в Национальном центре по профилактике и контролю заболеваний Китая, передает Daily Mail.

Генетические исследования образцов животных с продуктового рынка Уханя показали, что у них не было COVID-19, а значит они не могли быть источником заражения покупателей.

По словам директора центра Гао Фу, рынок был не причиной коронавируса, а «одной из его жертв». При этом исследования китайских ученых подтвердили версию, что вирус возник у летучих мышей. Но к человеку он передался через «промежуточное животное». Точное место заражения нулевого пациента неизвестно.

Власти китайского Уханя запретили разводить и есть диких животных
Политика
Фото: Aly Song / Reuters

Зоолог из Джорджтаунского университета Колин Карлсон заявил, что рынок морепродуктов Уханя, вероятно, стал местом широкого первичного распространения коронавируса — один человек заразил сразу множество людей.

Ранее 26 мая во Всемирной организации здравоохранения заявили, что отправят в Китай специальную комиссию для изучения происхождения SARC-CoV-2. В научную миссию войдут представители разных стран. По словам директора программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкла Райана, власти КНР уже выразили готовность помочь иностранным ученым в расследовании.

До этого власти Уханя ввели пятилетний запрет на разведение и употребление в пищу всех наземных диких животных. Запретили также охоту нга диких животных и торговлю ими.

Распространение коронавируса Covid-19 в мире
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Источник: JHU
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Теги: коронавирус, Китай
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Власти китайского Уханя запретили разводить и есть диких животных
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ВОЗ направит в Китай миссию для изучения происхождения коронавируса
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