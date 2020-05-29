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Пандемия коронавируса ,  
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Голикова заявила о разделении умерших с коронавирусом на группы

Фото: Максим Шеметов / Reuters
Фото: Максим Шеметов / Reuters

Всех умерших с коронавирусом решено разделить на несколько групп для учета в статистике. Об этом на брифинге заявила вице-премьер Татьяна Голикова, его трансляцию вел телеканал «Россия 24».

Голикова подчеркнула, что в России особенно внимательно подошли к диагностированию причин смертности во время эпидемии. Постановке точных диагнозов помогает то, что почти во всех случаях смерти пациентов ведется патологоанатомическое вскрытие. «Россия осуществляет почти 100-процентное патологоанатомическое вскрытие, что позволяет нам получать точные данные о характере течения заболевания и причине смерти, которые не обнаруживаются при поверхностном исследовании умерших. Данные патологоанатомических вскрытий это прямой ответ представления о том, что у нас занижаются показатели смертности от COVID-19», — подчеркнула она.

Результаты посмертных исследований подсказывали, в каких случаях COVID-19 был непосредственной причиной смерти, а в каких — лишь осложнил ход другого заболевания.

«Мы базируясь на данных ВОЗ и опыте, полученном нашими патологоанатомами, разделили все причины смертности, которые так или иначе связаны с влиянием COVID на пять групп. Первая группа — это смертность, которая четко связана с COVID-19, где вирус идентифицирован полностью... Вторая группа, это случаи при которых вирус не идентифицирован, но по течению заболевания высокая вероятность того, что смерть наступила от COVID-19. Эти две группы по объединили в одну, как являющуюся основной от COVID-19. Количество таких смертей за апрель составляет 1675 в целом, из которых 1136 COVID 100-процентно подтвержден».

Третья группа связана с иными причинами смерти, болезнями, которыми человек страдал при жизни без учета COVID-19. В эту группу входят 1038 случаев. Эта группа делится еще на две, в зависимости от влияния коронавируса на основное заболевание.

Материал дополняется.

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