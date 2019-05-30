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Минобороны пообещало модернизировать «самолеты Судного дня»
В военном ведомстве сообщили о скорой модернизации воздушных командных пунктов (ВКП), которые также называют «самолетами Судного дня»
Самолет Ил-80 и истребители МиГ-29 (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

По словам заместителя министра обороны России Алексея Криворучко, опытно-конструкторская работа по модернизации самолетов-носителей воздушных командных пунктов (ВКП) Ил-80 и Ил-82 уже завершена, а теперь речь идет о работах по улучшению «начинки» самолетов, предназначенных для управления войсками в условиях ядерной войны, сообщает агентство ТАСС.

Модернизацией самолетов занимается НПП «Полет» — головной разработчик бортового комплекса связи и управления.

В России существует два ВКП второго поколения: Ил-80, созданный на базе пассажирского Ил-86, а также Ил-82 на базе транспортного Ил-76.

В конце 2016 года гендиректор входящей в «Ростех» Объединенной приборостроительной корпорации (ОПК) Александр Якунин говорил о готовности начать разработку третьего поколения «самолетов Судного дня». Он также говорил, что ОПК передала Минобороны первый воздушный пункт стратегического управления второго поколения Ил-80М, способный принимать на борт высший командный состав» российских вооруженных сил, а также «боевой расчет», в который входят офицеры Генштаба и технические специалисты.

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Помимо России ВКП есть только у США. Там роль «самолета Судного дня» выполняет Boeing Е-4В. Особенностью лайнера является дополнительная защита от поражающих факторов ядерного оружия и возможность находиться в воздухе по несколько дней подряд при условии дозаправки в воздухе.

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В марте этого года авиабазу в штате Небраска, где как раз и базируются американские ВКП, затопило во время наводнения. При этом не указывается, был ли нанесен ущерб самолетам.

Авторы: Артем Филипенок, Евгений Калюков
Теги: Минобороны
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