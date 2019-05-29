ВКС получат 20 истребителей Су-35С до конца 2020 года

Воздушно-космические силы (ВКС) России до конца 2020 года получат 20 истребителей поколения 4++ Су-35С. Об этом журналистам заявил замминистра обороны Алексей Криворучко на Комсомольском-на-Амуре авиационном заводе (КНААЗ), сообщает ТАСС. По его словам, в 2019 году Минобороны получит несколько Су-35 раньше срока.

«В соответствии с условиями действующего контракта в течение этого и следующего года ожидаем получить еще 20 истребителей Су-35С», — добавил он.

Замминистра обороны подчеркнул, что работа над модернизацией истребителя проводится с учетом военного опыта в Сирии. Так, на дальнейших модификациях самолета могут применяться все типы ракет классов «воздух-поверхность» и «воздух-воздух».