В ВКС сообщили о скором завершении разработки ракетной системы С-500

В ВКС сообщили о скором завершении разработки ракетной системы С-500

Разработка зенитной ракетной системы С-500 скоро завершится. Об этом в интервью газете «Красная Звезда» сообщил заместитель главнокомандующего Воздушно-космическими силами (ВКС) генерал-лейтенант Юрий Грехов.

«В ближайшее время ожидается поступление зенитного ракетного комплекса С-350 «Витязь», близится к завершению разработка ЗРС С-500 и ряда перспективных радиолокационных станций», — сказал он.

В апреле 2016 года заместитель главкома ВКС России генерал-лейтенант Виктор Гуменный заявлял, что «в самое ближайшее время» войска получат образцы С-500. От отмечал, что заканчиваются опытно-конструкторские работы по созданию системы.

Разработку ЗРС С-500 ведет концерн «Алмаз-Антей». Система предназначена для борьбы с боевым оснащением баллистических ракет средней дальности.