В США затопило военную авиабазу с «самолетами судного дня»

В американском штате Небраска затопило военную базу ​«Оффатт», где располагается ​штаб-квартира Стратегического командования Вооруженных сил США. Об этом сообщается на странице авиабазы в Facebook.

«Важно понимать, что на восстановление уйдут недели и месяцы, поэтому это будет длительная работа», — сказал командующий 55-м авиакрылом ВВС США майор Кевин Хамфри.

Вода начала прибывать 15 марта, и за двое суток затопило одну треть базы. По данным военных, причиной стали рекордный снегопад и значительное снижение давления воздуха, что вызвало повышение уровня воды в реках. Отмечается, что пострадала большая часть военнослужащих, некоторым из которых пришлось покинуть свои дома.

В пресс-службе авиабазы добавили, что 19 марта «Оффат» возобновит нормальную работу. При этом командующий 55-м авиакрылом полковник Майкл Манион рассказал на своей странице в Facebook, что, по прогнозам военных инженеров, вода начнет отступать 21 марта.

На авиабазе располагаются Boeing E-4B Nightwatch, которые также называют «самолетами судного дня» или «конца света». Они предназначаются для высшего руководства США в случае начала ядерной войны, в которой будут разрушены наземные структуры.