МВД назвало число потерявших российское гражданство по новому закону

МВД: почти 400 уроженцев других стран лишили гражданства России за преступления

В России с осени 2023 года действует закон, который позволяет лишать приобретенного гражданства за совершение ряда преступлений из Уголовного кодекса, включая «фейки» об армии и дискредитацию

Почти 400 иностранцев лишились приобретенного гражданства России за первые полгода после ужесточения статей УК положениями об аннулировании паспорта, сообщили ТАСС в пресс-службе МВД.

В апреле прошлого года Путин подписал закон, который позволяет лишать приобретенного гражданства России за совершение ряда преступлений из Уголовного кодекса. Он вступил в силу в октябре.

«С начала реализации федерального закона <...> принято 406 решений о прекращении гражданства РФ, из них 398 решений — в связи с вступлением в силу приговоров суда о привлечении натурализованных граждан к уголовной ответственности за совершение преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 24 федерального закона», — сказали в пресс-службе ведомства в ответ на запрос агентства.

В новом законе речь идет о «действиях, создающих угрозу национальной безопасности» страны, а также о преступлениях, предусмотренных в том числе ст. 207.3 УК (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил России) и ст. 280.3 УК (публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил России) и др. Всего в нем перечислены свыше 60 статей УК, в том числе связанные с ответственностью за экстремистскую или террористическую деятельность.

Закон касается только тех, кто приобрел гражданство (был признан гражданином России, принят в гражданство или получил его на основании международного договора).

В декабре МВД сообщало, что в Москве впервые лишили российского паспорта двух уроженцев другой страны, осужденных по делам о наркотиках.