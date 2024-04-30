МВД назвало число потерявших российское гражданство по новому закону
Почти 400 иностранцев лишились приобретенного гражданства России за первые полгода после ужесточения статей УК положениями об аннулировании паспорта, сообщили ТАСС в пресс-службе МВД.
В апреле прошлого года Путин подписал закон, который позволяет лишать приобретенного гражданства России за совершение ряда преступлений из Уголовного кодекса. Он вступил в силу в октябре.
«С начала реализации федерального закона <...> принято 406 решений о прекращении гражданства РФ, из них 398 решений — в связи с вступлением в силу приговоров суда о привлечении натурализованных граждан к уголовной ответственности за совершение преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 24 федерального закона», — сказали в пресс-службе ведомства в ответ на запрос агентства.
В новом законе речь идет о «действиях, создающих угрозу национальной безопасности» страны, а также о преступлениях, предусмотренных в том числе ст. 207.3 УК (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил России) и ст. 280.3 УК (публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил России) и др. Всего в нем перечислены свыше 60 статей УК, в том числе связанные с ответственностью за экстремистскую или террористическую деятельность.
Закон касается только тех, кто приобрел гражданство (был признан гражданином России, принят в гражданство или получил его на основании международного договора).
В декабре МВД сообщало, что в Москве впервые лишили российского паспорта двух уроженцев другой страны, осужденных по делам о наркотиках.
Меры государственной поддержки бизнеса: подборка за I квартал 2024 года
Как новое поколение недропользователей меняет золотодобычу: кейс «Золото Дельмачик»
Кто такой CSM? И зачем бизнесу менеджер по успеху
Отдохнуть и полечиться. Какие туристические проекты запускались
в 2023 году в России
На диджитал-рельсы: как правильно организовать цифровизацию в компании
Барометр отрасли: рынок строительного подряда
В каждом смартфоне. 9 трендов в разработке мобильных приложений
Барометр отрасли: лесопромышленный комплекс
Как российские компании переходят на отечественные АБС-пластики
Нейросетевой мозг
для кобота. Ключевые тренды российской робототехники