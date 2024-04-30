В США зафиксировали рост числа пациентов с психическими заболеваниями

Fair Health: в США на 40% выросло число пациентов с психическими заболеваниями

За четыре года число пациентов с психическими заболеваниями в США выросло на 40%, самым распространенным было генерализованное тревожное расстройство

Фото: Quetzalli Nicte-Ha / Reuters

С 2019 по 2023 год в США на 39,8% выросла доля пациентов с психическими заболеваниями, сообщила независимая некоммерческая организация Fair Health. Ее отчет опубликовал портал Axios.

Если в 2019-м число пациентов от общего числа с такими расстройствами составляло 13,5%, до в прошлом году — уже 18,9%. У женщин такие диагнозы встречались чаще, кроме того, прирост заболеваемости среди них тоже был выше (44,6% против 32,7% у мужчин).

Наибольший рост (57%) зафиксирован среди лиц в возрасте 65 лет и старше. Также значительное увеличение диагнозов подобного рода отмечено в группе 23 года — 40 лет (44%).

Самым распространенным заболеванием в 2023 году стало генерализованное тревожное расстройство. В пятерку самых часто встречающихся заболеваний психики также вошли общее депрессивное расстройство, синдром дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ), расстройство адаптации и биполярное расстройство. В случае с СДВГ отмечен наибольший прирост распространения, чаще всего он фиксировался в группе детей от 0 до 13, в остальных возрастных категориях на первом месте было тревожное расстройство.

Данные основаны на информации из базы данных, содержащей 46 млрд случаев возмещений по медицинскому страхованию Medicare, которые собирает Fair Health. В целом база ведется с 2013 года.