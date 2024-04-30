В США зафиксировали рост числа пациентов с психическими заболеваниями
С 2019 по 2023 год в США на 39,8% выросла доля пациентов с психическими заболеваниями, сообщила независимая некоммерческая организация Fair Health. Ее отчет опубликовал портал Axios.
Если в 2019-м число пациентов от общего числа с такими расстройствами составляло 13,5%, до в прошлом году — уже 18,9%. У женщин такие диагнозы встречались чаще, кроме того, прирост заболеваемости среди них тоже был выше (44,6% против 32,7% у мужчин).
Наибольший рост (57%) зафиксирован среди лиц в возрасте 65 лет и старше. Также значительное увеличение диагнозов подобного рода отмечено в группе 23 года — 40 лет (44%).
Самым распространенным заболеванием в 2023 году стало генерализованное тревожное расстройство. В пятерку самых часто встречающихся заболеваний психики также вошли общее депрессивное расстройство, синдром дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ), расстройство адаптации и биполярное расстройство. В случае с СДВГ отмечен наибольший прирост распространения, чаще всего он фиксировался в группе детей от 0 до 13, в остальных возрастных категориях на первом месте было тревожное расстройство.
Данные основаны на информации из базы данных, содержащей 46 млрд случаев возмещений по медицинскому страхованию Medicare, которые собирает Fair Health. В целом база ведется с 2013 года.
сообщил о росте числа запросов на получение психологической помощи из-за стресса и адаптации к нему на свою горчую линию. В 2023-м в РКК за этим обратились 17,4 тыс. человек, в 2022-м таких обращений было около 6 тыс. (с марта 2022 года, когда начала работать горячая линия). В 2023-м обращения за психологической помощью вышли на первое место по частоте (88%), годом люди чаще обращались по вопросам выдачи гуманитарной помощи.