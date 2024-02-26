Красный Крест зафиксировал рост спроса на психологическую помощь

За десять месяцев 2022 года в Российский Красный Крест за психологической помощью обратились почти 6 тыс. человек, за 2023 год — более 17 тыс. Россияне жалуются на тревожность и депрессивные симптомы

Фото: Daniel Suhre / shutterstock

В 2023 году на единую горячую линию Российского Красного Креста (РКК) обратились 17 404 человека с запросом на получение психологической помощи из-за стресса и адаптации к нему, рассказали РБК в организации. В 2022 году таких обращений было 5987 (данные с марта 2022 года, когда начала работать горячая линия).

В 2022 году обращение за психологической помощью стало вторым по частоте запросом россиян в Красный Крест, чаще люди обращались только по вопросам выдачи гуманитарной помощи (около половины обращений).

В 2023 году соотношение поменялось и запрос на психологическую помощь из-за стресса и адаптации к нему стал самым популярным — 88% от всех обращений на горячую линию (17 404). Кроме того, еще 247 человек обратились за иной психологической помощью. Помимо этого, 930 обращений были связаны с вопросами восстановления семейных связей, 641 — с вопросами о пунктах выдачи гуманитарной помощи, 232 обратившимся потребовалась консультация, связанная с мобилизацией и так далее.

В НМИЦ психиатрии и наркологии им. В.П. Сербского рассказали РБК, что также зафиксировали в 2023 году рост числа обращений граждан с невротическими расстройствами, связанными со стрессом и соматоформными расстройствами, но отметили, что он «не является значимым». Так, в прошлом году число таких обращений выросло на 13,8% по сравнению с 2022 годом и на 17,2% по сравнению с 2021 годом.

Соматоформное расстройство — состояние, при котором у человека проявляются симптомы соматических заболеваний, для которых не удается выявить объективную органическую причину. То есть человек жалуется на физическое недомогание, однако обследование, как правило, не выявляет достаточных причин для подобных симптомов. Причиной такого расстройства могут быть психологические проблемы, тревоги, депрессии, переутомления.

«Наиболее частыми общими жалобами при обращении с подобного рода расстройствами являются тревога, депрессивное настроение, чувство неспособности справляться с текущей ситуацией, разной степени выраженности снижение продуктивности в повседневным делах», — пояснили в Институте имени Сербского.

В МЧС, на базе которого действует Центр экстренной психологической помощи, в свою очередь, не увидели колебаний в запросах граждан. Там сообщили РБК, что в 2023 году психологическая помощь была оказана более 25 тыс. раз, в 2022 году — почти столько же, не уточнив конкретных данных. Большая часть обращений касается эмоциональных состояний: тревоги, страхов, нарушений настроения, связанных с психоэмоциональными нагрузками, беспокойством за психологическое состояние близких.

Помимо единой горячей линии в Российском Красном Кресте принимают заявки на индивидуальное психологическое сопровождение. Сервис работает с октября 2022 года. За первые три месяца работы заявки на такое сопровождение оставили более 200 человек, в 2023 году — более 600. Больше половины заявок на индивидуальное психологическое сопровождение в 2023 году (55%) были оставлены родственницами мобилизованных и военнослужащих. Военные оставили 19% заявок. Еще 11% были оставлены мигрантами, беженцами и переселенцами, 6% — родителями, бабушками и дедушками.

Самой частой причиной обращений в 2023 году стали тревога и страх (27%). В РКК отмечают, что пик таких запросов пришелся на ноябрь (60% от всех запросов за месяц). Уже в декабре доля таких запросов составила 17%.

На втором месте по частоте обращений — жалобы на депрессивные симптомы (14%). В РКК отмечают, что доля таких обращений в месяц колебалась в течение года: если с января по апрель она варьировалась от 12 до 18%, то в мае достигла 20,8%. Следующий пик был в ноябре (20%), а к декабрю показатель опустился до 16,7%.

В Красном Кресте обращают внимание, что в ноябре были зафиксированы всплески обращений из-за обоих состояний — и тревоги, и депрессивных симптомов, хотя, как правило, депрессивные симптомы сменяют тревогу, когда у человека на нее не остается сил. Это можно объяснить тем, что в ноябре число обращений от военнослужащих было больше, чем от их родственников (как было в течение всего года). «Вероятно, это и вызвало изменение в доле запросов в связи с тревогой и депрессией. Эти пики можно объяснить тем, что одна значимая категория заявителей продолжает испытывать тревогу, а другая вместо агрессии и гнева — депрессивные симптомы», — пояснила методист по психосоциальной поддержке РКК Анастасия Звягина.

Третья причина обращения за индивидуальным психологическим сопровождением в РКК — переживание утраты (11%). В первой половине 2023 года доля таких обращений в месяц варьировалась от 5 до 14%. В июле показатель составил 33%, а к концу года опустился до 17%.

Еще 9% запросов были связаны с агрессией и гневом. Пик по числу таких запросов пришелся на июнь (41% от всех запросов в месяц), к октябрю он достиг 13%, а в ноябре и декабре не было ни одного подобного обращения.

По 7% людей в течение 2023 года обращались за индивидуальным психологическим сопровождением по причине возникновения сложностей в детско-родительских отношениях и из-за проблемы формирования негативных копингов (методов преодоления стресса).

При этом в Красном Кресте отмечают, что, несмотря на то что всплеск запросов в связи с агрессией и гневом пришелся на июнь, в то же самое время (и до ноября) не было ни одного запроса, связанного с проблемой негативных копингов. «Эта положительная тенденция говорит о том, что люди стали вовремя обращаться за помощью к специалистам, не прибегая к деструктивным способам совладания со стрессом», — утверждает Анастасия Звягина.

Помимо этого, в Российском Красном Кресте отмечают, что на последний квартал 2023 года пришелся рост обращений в связи с суицидальными тенденциями. Так, с января по май доля таких запросов варьировалась от 2 до 8%, а за все лето и сентябрь не поступило ни одного. Однако в октябре 13% людей нуждались в помощи в связи с суицидальными тенденциями, в декабре этот показатель составил 10%.

В Красном Кресте предполагают, что это может быть связано с сезонностью возникновения депрессивных состояний. «Также можно предположить, что возросшее число таких запросов может быть связано с истощением ресурсов, необходимых для адаптации в изменяющейся реальности, у людей, которые с подобными запросами обращаются. Ведь одна и та же ситуация может вызвать у разных людей различные реакции, и их интенсивность также будет разниться», — объяснила Звягина.