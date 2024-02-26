Красный Крест зафиксировал рост спроса на психологическую помощь
В 2023 году на единую горячую линию Российского Красного Креста (РКК) обратились 17 404 человека с запросом на получение психологической помощи из-за стресса и адаптации к нему, рассказали РБК в организации. В 2022 году таких обращений было 5987 (данные с марта 2022 года, когда начала работать горячая линия).
В 2022 году обращение за психологической помощью стало вторым по частоте запросом россиян в Красный Крест, чаще люди обращались только по вопросам выдачи гуманитарной помощи (около половины обращений).
В 2023 году соотношение поменялось и запрос на психологическую помощь из-за стресса и адаптации к нему стал самым популярным — 88% от всех обращений на горячую линию (17 404). Кроме того, еще 247 человек обратились за иной психологической помощью. Помимо этого, 930 обращений были связаны с вопросами восстановления семейных связей, 641 — с вопросами о пунктах выдачи гуманитарной помощи, 232 обратившимся потребовалась консультация, связанная с мобилизацией и так далее.
В НМИЦ психиатрии и наркологии им. В.П. Сербского рассказали РБК, что также зафиксировали в 2023 году рост числа обращений граждан с невротическими расстройствами, связанными со стрессом и соматоформными расстройствами, но отметили, что он «не является значимым». Так, в прошлом году число таких обращений выросло на 13,8% по сравнению с 2022 годом и на 17,2% по сравнению с 2021 годом.
«Наиболее частыми общими жалобами при обращении с подобного рода расстройствами являются тревога, депрессивное настроение, чувство неспособности справляться с текущей ситуацией, разной степени выраженности снижение продуктивности в повседневным делах», — пояснили в Институте имени Сербского.
В МЧС, на базе которого действует Центр экстренной психологической помощи, в свою очередь, не увидели колебаний в запросах граждан. Там сообщили РБК, что в 2023 году психологическая помощь была оказана более 25 тыс. раз, в 2022 году — почти столько же, не уточнив конкретных данных. Большая часть обращений касается эмоциональных состояний: тревоги, страхов, нарушений настроения, связанных с психоэмоциональными нагрузками, беспокойством за психологическое состояние близких.
Помимо единой горячей линии в Российском Красном Кресте принимают заявки на индивидуальное психологическое сопровождение. Сервис работает с октября 2022 года. За первые три месяца работы заявки на такое сопровождение оставили более 200 человек, в 2023 году — более 600. Больше половины заявок на индивидуальное психологическое сопровождение в 2023 году (55%) были оставлены родственницами мобилизованных и военнослужащих. Военные оставили 19% заявок. Еще 11% были оставлены мигрантами, беженцами и переселенцами, 6% — родителями, бабушками и дедушками.
Самой частой причиной обращений в 2023 году стали тревога и страх (27%). В РКК отмечают, что пик таких запросов пришелся на ноябрь (60% от всех запросов за месяц). Уже в декабре доля таких запросов составила 17%.
На втором месте по частоте обращений — жалобы на депрессивные симптомы (14%). В РКК отмечают, что доля таких обращений в месяц колебалась в течение года: если с января по апрель она варьировалась от 12 до 18%, то в мае достигла 20,8%. Следующий пик был в ноябре (20%), а к декабрю показатель опустился до 16,7%.
В Красном Кресте обращают внимание, что в ноябре были зафиксированы всплески обращений из-за обоих состояний — и тревоги, и депрессивных симптомов, хотя, как правило, депрессивные симптомы сменяют тревогу, когда у человека на нее не остается сил. Это можно объяснить тем, что в ноябре число обращений от военнослужащих было больше, чем от их родственников (как было в течение всего года). «Вероятно, это и вызвало изменение в доле запросов в связи с тревогой и депрессией. Эти пики можно объяснить тем, что одна значимая категория заявителей продолжает испытывать тревогу, а другая вместо агрессии и гнева — депрессивные симптомы», — пояснила методист по психосоциальной поддержке РКК Анастасия Звягина.
Третья причина обращения за индивидуальным психологическим сопровождением в РКК — переживание утраты (11%). В первой половине 2023 года доля таких обращений в месяц варьировалась от 5 до 14%. В июле показатель составил 33%, а к концу года опустился до 17%.
Еще 9% запросов были связаны с агрессией и гневом. Пик по числу таких запросов пришелся на июнь (41% от всех запросов в месяц), к октябрю он достиг 13%, а в ноябре и декабре не было ни одного подобного обращения.
По 7% людей в течение 2023 года обращались за индивидуальным психологическим сопровождением по причине возникновения сложностей в детско-родительских отношениях и из-за проблемы формирования негативных копингов (методов преодоления стресса).
При этом в Красном Кресте отмечают, что, несмотря на то что всплеск запросов в связи с агрессией и гневом пришелся на июнь, в то же самое время (и до ноября) не было ни одного запроса, связанного с проблемой негативных копингов. «Эта положительная тенденция говорит о том, что люди стали вовремя обращаться за помощью к специалистам, не прибегая к деструктивным способам совладания со стрессом», — утверждает Анастасия Звягина.
Помимо этого, в Российском Красном Кресте отмечают, что на последний квартал 2023 года пришелся рост обращений в связи с суицидальными тенденциями. Так, с января по май доля таких запросов варьировалась от 2 до 8%, а за все лето и сентябрь не поступило ни одного. Однако в октябре 13% людей нуждались в помощи в связи с суицидальными тенденциями, в декабре этот показатель составил 10%.
В Красном Кресте предполагают, что это может быть связано с сезонностью возникновения депрессивных состояний. «Также можно предположить, что возросшее число таких запросов может быть связано с истощением ресурсов, необходимых для адаптации в изменяющейся реальности, у людей, которые с подобными запросами обращаются. Ведь одна и та же ситуация может вызвать у разных людей различные реакции, и их интенсивность также будет разниться», — объяснила Звягина.
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