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В PIE оценили убытки ЕС и Британии от психических проблем в €600 млрд

PIE: убытки ЕС и Британии из-за психических проблем граждан превысили €600 млрд
Фото: Neil Nakahodo / TNS / ABACAPRESS.COM / Reuters
Фото: Neil Nakahodo / TNS / ABACAPRESS.COM / Reuters

В 27 странах Евросоюза и Великобритании общий убыток из-за проблем с психическим здоровьем граждан превышает 4,2% ВВП — более €600 млрд. Об этом пишет польское издание Interia со ссылкой на исследование Польского института экономики (PIE).

Около 46% опрошенных граждан ЕС признались, что за последний год испытывали эмоциональные и психосоциальные проблемы, в частности страдали из-за депрессии или тревоги. Большинство (62% респондентов) считают, что на их психическое здоровье серьезно повлияли пандемия коронавируса и российская военная операция на Украине.

Согласно прогнозам Всемирного экономического форума (ВЭФ), на которые ссылается PIE, к 2030 году затраты, связанные с психическими расстройствами, составят более половины в области затрат государств из-за неинфекционных заболеваний. Расходы стран из-за проблем с психическим здоровьем (затраты на здравоохранение, страховые выплаты, ущерб из-за потери производительности труда и безработицы) оцениваются примерно в $6 трлн в год.

«В 27 странах ЕС и Великобритании общая стоимость проблем с психическим здоровьем превышает 4,2% ВВП, то есть более €600 млрд. По подсчетам PIE, более трети этих затрат обусловлено снижением уровня занятости и производительности труда», — говорится в статье Interia.

PIE, ссылаясь на экспертов Всемирной организации здравоохранения, утверждает, что оказание помощи в области психического здоровья не только полезно с точки зрения индивидуального благополучия граждан, но и приносит значительную экономическую выгоду. Специалисты утверждают, что каждый доллар, вложенный государством в лечение депрессии и тревоги, приносит $4 в результате повышения трудоспособности на фоне улучшения здоровья.

Теги
Евросоюз Великобритания психическое расстройство депрессия
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