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ФСБ спустя 26 лет раскрыло убийство вице-губернатора Петербурга

ФСБ: вице-губернатора Петербурга Маневича в 1997-м убили по заказу главаря тамбовской ОП

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Михаил Маневич был убит в 1997 году по заказу главаря тамбовской организованной преступной группировки Владимира Барсукова (Кумарин), сообщает ФСБ.

«Федеральной службой безопасности Российской Федерации совместно с МВД России раскрыто совершенное в 1997 году убийство вице-губернатора города Санкт-Петербурга Михаила Маневича», — сказали в спецслужбе.

Следствие установило причастность к убийству двух членов ОПГ. Один из них следил за Маневичем, а другой стрелял по автомобилю, в котором был вице-губернатор. Оба сознались. Автомат Калашникова они получили от Барсукова.

Материал дополняется

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