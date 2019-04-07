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Amazon $2 200 (+20,3%) прогноз Morgan Stanley к 04.04.20 Купить
Walt Disney $142 (+24,34%) прогноз Goldman Sachs к 04.04.20 Купить
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Лидеру тамбовской ОПГ предъявили обвинение в убийстве Старовойтовой
В деле об убийстве депутата Галины Старовойтовой появился еще один фигурант — лидер тамбовской ОПГ Владимир Барсуков, которого следствие считает соорганизатором убийства
Владимир Барсуков (Кумарин) (Фото: Петр Ковалев / ТАСС)

Следствие предъявило Владимиру Барсукову (Кумарину), лидеру тамбовской ОПГ, обвинение по делу об убийстве депутата Госдумы Галины Старовойтовой. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката обвиняемого Константина Кузьминых.

«Обвинение по делу об убийстве предъявлено. Предметно комментировать пока сложно. Мы еще не ознакомлены с делом», — сообщил он агентству.

Как уточняет «Фонтанка» со ссылкой на источники, Барсукова следствие рассматривает в качестве соорганизатора убийства. В таком же статусе проходил по делу экс-депутат Госдумы от ЛДПР Михаил Глущенко. В августе 2015 года он был приговорен судом к 17 годам заключения. Глущенко обвинялся в организации убийства Старовойтовой «в целях прекращения ее государственной деятельности».

Установить заказчика убийства следователям так и не удалось.

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«Барсуков, будучи осведомленным о желании неустановленного лица прекратить государственную и политическую деятельность депутата Государственной думы, видного политического деятеля, лидера партии «Демократическая Россия» Старовойтовой, активная политическая и государственная деятельность которой вызвали острое неприятие у ее оппонентов, вплоть до ненависти у отдельных из них, совместно с ним принял решение прекратить ее государственную и политическую деятельность путем ее убийства», — цитирует «Фонтанка» постановление следственной службы ФСБ о привлечении Барсукова к делу в качестве обвиняемого.

Экс-депутат Госдумы Глущенко, также известный под кличкой Миша Хохол, во время следствия называл Барсукова заказчиком преступления. Потерпевшие — сестра погибшей Ольга Старовойтова и помощник депутата​ Руслан Линьков, который был ранен во время покушения, — высказывали сомнение в этой версии и заявляли, что следствию необходимо исследовать версию о возможной причастности к этому преступлению ЛДПР и городских властей.

Депутат Госдумы второго созыва Галина Старовойтова была застрелена в ночь на 21 ноября 1998 года в подъезде своего дома на набережной Канала Грибоедова в Санкт-Петербурге. В 2005 году исполнителя убийства Виталия Акишина приговорили к 23,5 года лишения свободы, а Колчина — к 20 годам.

Автор: Георгий Тадтаев
Теги: тамбовская ОПГ, Галина Старовойтова, Убийство
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