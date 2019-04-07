Лидеру тамбовской ОПГ предъявили обвинение в убийстве Старовойтовой

В деле об убийстве депутата Галины Старовойтовой появился еще один фигурант — лидер тамбовской ОПГ Владимир Барсуков, которого следствие считает соорганизатором убийства

Владимир Барсуков (Кумарин) (Фото: Петр Ковалев / ТАСС)

Следствие предъявило Владимиру Барсукову (Кумарину), лидеру тамбовской ОПГ, обвинение по делу об убийстве депутата Госдумы Галины Старовойтовой. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката обвиняемого Константина Кузьминых.

«Обвинение по делу об убийстве предъявлено. Предметно комментировать пока сложно. Мы еще не ознакомлены с делом», — сообщил он агентству.

Как уточняет «Фонтанка» со ссылкой на источники, Барсукова следствие рассматривает в качестве соорганизатора убийства. В таком же статусе проходил по делу экс-депутат Госдумы от ЛДПР Михаил Глущенко. В августе 2015 года он был приговорен судом к 17 годам заключения. Глущенко обвинялся в организации убийства Старовойтовой «в целях прекращения ее государственной деятельности».

Установить заказчика убийства следователям так и не удалось.