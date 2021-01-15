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Дело Круга помогло раскрыть четыре убийства банды «Тверские волки»

Речь идет об убийствах, совершенных в Твери и области в 2000-х годах. Жертвами членов банды «Тверские волки» стали три предпринимателя и местный криминальный авторитет, сообщили в СК
Фото: Владимир Гердо / ТАСС
Фото: Владимир Гердо / ТАСС

Следователи в ходе изучения уголовного дела об убийстве певца Михаила Круга раскрыли четыре заказных убийства, которые совершили члены бандитской группировки «Тверские волки». Об этом в интервью «РИА Новости» сообщила замруководителя первого отдела по расследованию особо важных дел управления СК по Тверской области Алина Дубасова.

Речь идет об убийствах, совершенных в Твери и области в 2000-х годах. Трое из убитых были бизнесменами, четвертый погибший — местный криминальный авторитет, который в то время представлял в городе чеченскую диаспору, сообщила Дубасова.

«Сейчас обвиняемые, которыми по делу проходят члены банды «Тверские волки» Александр Агеев, Александр Осипов (младший), а также Дмитрий Баскаков и трое заказчиков, чьи имена мы не можем пока называть, знакомятся с материалами уголовного дела, в ближайшее время оно будет направлено в прокуратуру», — сказала она.

По словам Дубасовой, раскрыть убийства помогли друзья Дмитрия Веселова — убийцы Круга, которые и дали показания. Перечисленные члены банды полностью признали свою вину. Среди заказчиков один признал свою вину частично, двое других — нет, сообщили в СК.

СК назвал имя убийцы певца Михаила Круга
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Александр Агеев

Круг был известным российским исполнителем шансона. В ночь на 1 июля 2002 года в дом певца в Твери проникли злоумышленники. Круг получил несколько огнестрельных ранений, но смог добраться до дома соседа, который отвез его в больницу, где певец и скончался.

В сентябре 2019 года СК назвал имя убийцы Круга. Им оказался участник банды «Тверские волки» Дмитрий Веселов. Показания на него дал Агеев. По его словам, они вместе с Веселовым проникли в дом певца, чтобы похитить антиквариат и ценности. Ограбление, по словам Агеева, было спланировано по указанию криминального авторитета Твери по кличке Лом, который рассчитывал, что Круг попросит у него помощи и, получив ее, будет отдавать благодетелю часть своих гонораров.

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Убивать Круга не планировалось, сообщил Агеев. Однако певец с семьей неожиданно вернулись и застали грабителей врасплох, после чего Веселов два раза выстрелил в Круга из пистолета, заявили в СК. Затем злоумышленники скрылись.

Самого Веселова менее чем через год, в марте 2003 года, застрелил Осипов, который был поклонником творчества певца. Авторитет Лом, по информации СК, погиб в 2006 году. В связи со смертью подозреваемого в убийстве следствие прекратило дело об убийстве Круга.

Автор
Виктория Полякова
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