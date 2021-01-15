Дело Круга помогло раскрыть четыре убийства банды «Тверские волки»

Речь идет об убийствах, совершенных в Твери и области в 2000-х годах. Жертвами членов банды «Тверские волки» стали три предпринимателя и местный криминальный авторитет, сообщили в СК

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Следователи в ходе изучения уголовного дела об убийстве певца Михаила Круга раскрыли четыре заказных убийства, которые совершили члены бандитской группировки «Тверские волки». Об этом в интервью «РИА Новости» сообщила замруководителя первого отдела по расследованию особо важных дел управления СК по Тверской области Алина Дубасова.

Речь идет об убийствах, совершенных в Твери и области в 2000-х годах. Трое из убитых были бизнесменами, четвертый погибший — местный криминальный авторитет, который в то время представлял в городе чеченскую диаспору, сообщила Дубасова.

«Сейчас обвиняемые, которыми по делу проходят члены банды «Тверские волки» Александр Агеев, Александр Осипов (младший), а также Дмитрий Баскаков и трое заказчиков, чьи имена мы не можем пока называть, знакомятся с материалами уголовного дела, в ближайшее время оно будет направлено в прокуратуру», — сказала она.

По словам Дубасовой, раскрыть убийства помогли друзья Дмитрия Веселова — убийцы Круга, которые и дали показания. Перечисленные члены банды полностью признали свою вину. Среди заказчиков один признал свою вину частично, двое других — нет, сообщили в СК.