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Греф рассказал о советах уехать из России после убийства Маневича

Герман Греф
Герман Греф (Фото: Гавриил Григоров / ТАСС)

Герману Грефу, который в конце 1990-х годов работал в одном из комитетов мэрии Санкт-Петербурга, советовали уехать из России после убийства вице-губернатора Санкт-Петербурга Михаила Маневича. Об этом Греф рассказал в интервью в документальном многосерийном фильме «Крепость», передает ТАСС.

«Тогда было все на фоне очень криминальной ситуации в Питере, и мне сказали, что «тебе лучше уезжать». Честно говоря, еще очень побаивались после убийства Маневича за мою жизнь», — рассказал Греф.

По словам главы Сбербанка, сам он уезжать из Петербурга не хотел, и угрозы своей жизни не ощущал, хотя разговоры такого рода у него были с Алексеем Кудриным «и с другими коллегами».

С 1994 по 1997 год Греф работал в комитете мэрии по управлению городским имуществом, а Михаил Маневич был главой этого комитета с 1994 года. С 1996 года параллельно занимал пост вице-губернатора города.

Маневича убили утром 18 августа 1997 года на Невском проспекте — его служебный автомобиль, где находились водитель, сам чиновник и его жена, был обстрелян с чердака дома на противоположной стороне улицы. От полученных ран Маневич умер, его жена получила легкое касательное ранение. Убийце удалось скрыться.

В 2009 году в убийстве Маневича сознался Алексей Гардоцкий.

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