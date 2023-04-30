Юристы усомнились в идее МЧС по штрафам за пожары из-за решения суда

Юрист Семеновский: Верховный суд признал, что собственник не всегда отвечает за пожар

МЧС предложило сделать собственника ответственным за пожары на его земле. При этом Верховный суд неоднократно выносил решения в пользу собственников, напоминают опрошенные РБК юристы

Фото: Игорь Онучин / РИА Новости

Предложение МЧС штрафовать собственников за пожары на их земле вступает в конфликт с определением Верховного суда, считают опрошенные РБК юристы. По их словам, Верховный суд неоднократно выносил решения в пользу собственников.

В 2022 году Верховный суд вынес определение, согласно которому нарушивший требования пожарной безопасности собственник здания не всегда отвечает за убытки от пожара, заявил РБК кандидат юридических наук, старший преподаватель Финансового университета при правительстве России Игорь Семеновский. В определении Верховного суда говорится, что «собственник не должен возмещать ущерб, если пожар произошел по вине иного лица, с которым он не совершал никаких совместных действий, ставших причиной пожара», напомнил Семеновский.

«По делам о возмещении вреда, в том числе вследствие пожара, суд должен установить факт причинения вреда, вину причинителя и причинно-следственную связь между незаконными действиями (бездействием) причинителя вреда и самим причиненным вредом», — пояснил определение Верховного суда Семеновский.

О том, что решения о причинения вреда имуществу часто подлежали отмене в апелляционной инстанции, говорит и юрист Екатерина Нечаева. По ее словам, иск сейчас может быть предъявлен к собственнику того участка, с которого огонь перекинулся на соседние участки, но зачастую самого собственника даже не бывает на месте пожара, либо устраивают пожар третьи лица: гости или те, кому собственник передал ключи.

«В силу ст. 1064 Гражданского кодекса вред, причиненный личности или имуществу, возмещает лицо, причинившее данный вред. В то же время есть ст. 210 Гражданского кодекса, которая говорит, что бремя содержания имущества возложено на собственника, а меры противопожарной безопасности относятся к содержанию имущества в надлежащем состоянии. Изначально исковое заявление подавалось к собственнику, а выяснялось, что виновник пожара другой человек, поэтому возникала путаница в судебной практике», — говорит Нечаева.

По ее мнению, закрепление ответственности за собственником, предложенное МЧС, как раз поставит точку в этой путанице.

Комментируя заявление представителя МЧС, Семеновский отмечает, что собственники имущества в законодательстве и так прописаны в качестве лиц, которые несут ответственность за нарушение правил пожарной безопасности. Вопрос в детализации и конкретизации соответствующих статей «карающих» в этом отношении кодексов. По его словам, «вероятнее всего, речь пойдет о поправках к ст. 20.4. КоАП РФ «Нарушение требований пожарной безопасности».

По мнению эксперта, если соответствующие поправки будут приняты и собственник будет не «презюмироваться», а «признаваться» виновным, то это будет означать перелом действующей судебной практики, которая может повлечь имущественные риски для самого государства.

«Условно, если много физических лиц будут совершать поджоги или иные действия, приводящие к пожарам в лесах, то ответственность за это будет нести само государство как собственник лесов в стране (как это имеет в виду МЧС) по ст. 8.32. КоАП РФ «Нарушение правил пожарной безопасности в лесах», — отметил Семеновский.

Привлекать к ответственности собственников земли в МЧС предложили после пожара в поселке Сосьва Свердловской области. Пожар в Сосьве начался днем 25 апреля. В поселке сгорели около 100 домов, оставшиеся 1200 огонь не затронул. Также погибли два человека — 62-летний мужчина и пожилая женщина. В населенном пункте ввели режим ЧС.

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