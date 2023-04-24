МЧС решило искать пожары и нарушения с помощью дронов

Нарушения будут искать с помощью дронов, а виновным вручать предупреждения. В случае неисполнения предписаний граждан привлекут к ответственности через прокуратуру. Работу в этом направлении МЧС начнет уже в майские праздники

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Сотрудники МЧС будут искать нарушения противопожарного режима с помощью беспилотников и привлекать виновных к ответственности. Об этом заявил директор департамента надзорной деятельности и профилактической работы ведомства Ренат Еникеев, передает ТАСС.

По его словам, к ответственности будут привлекать в том числе собственников земель, у которых она заросла сухой травой. Тех, кто откажется выполнять предписание, будут привлекать к ответственности через прокуратуру, сказал Еникеев.

Работу в этом направлении, по словам Еникеева, ведомство начнет уже в майские праздники.

В МЧС неоднократно предупреждали, что традиционные выезды на природу на майские праздники ведут к росту числа пожаров. Несоблюдение правил безопасности при разжигании костров может привести к возникновению пожара, отмечали в ведомстве.

В Московской области и других регионах России власти вводят особый противопожарный режим на майские праздники, запрещающий жарить шашлыки на природе. По состоянию на середину апреля этот режим действовал почти в 30 регионах России. Согласно действующим правилам жарить шашлык нельзя в черте города (парки, скверы, озера) вне специальных мест и площадок для мангалов, в лесах, на полях, на террасах и верандах частных домов и дачных участков и в других местах.

За несоблюдение противопожарных правил предусмотрены штрафы. При нарушении правил пожарной безопасности выносится предупреждение или штраф в размере от 5 тыс. до 15 тыс. руб. В случаях, когда в регионе действует особый противопожарный режим, штраф за разведение костра составит от 10 тыс. до 20 тыс. руб. В лесу за нарушение правил пожарной безопасности предусмотрено предупреждение или штраф от 15 тыс. до 30 тыс. руб. (ст. 8.32. КоАП). В случае причинения ущерба имуществу, здоровью или смерти сумма штрафа возрастает.