МЧС предложило сделать собственника ответственным за пожары на его земле
Собственник будет нести ответственность за несоблюдение противопожарной безопасности на своей земле. Внести такие изменения предложит МЧС России, заявил замдиректора департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России Сергей Воронов.
Собственник будет ответственным в том случае, если «на его земельном участке совершают противоправные действия даже другие лица, связанные с обеспечением пожарной безопасности», добавил Воронов.
По его словам, изменения необходимы с учетом «свердловской трагедии».
На этой неделе пожары произошли в целом ряде населенных пунктов в Свердловской области — Таежном, Сосьве, Висиме, Неустроеве, Карпинске и Прогрессе. Власти региона ввели режим повышенной готовности.
Наиболее тяжелая ситуация сложилась в Сосьве. Огонь там распространился на площадь 9 тыс. кв. м, открытое возгорание удалось потушить спустя двое суток. В поселке сгорело более 100 жилых домов, пострадали и другие объекты, в частности котельная и тюремная больница. Согласно одной из версий, которую рассматривает полиция, пожар в Сосьве начался из-за опилок, загоревшихся на одном из предприятий. Затем огонь перекинулся на жилой сектор, учреждение ФСИН и железнодорожную станцию.
В результате пожара погибли два человека — 62-летний мужчина и пожилая женщина. СК возбудил уголовные дела о нарушении требований пожарной безопасности, повлекшем по неосторожности смерть двух человек, о халатности должностных лиц и о причинении смерти по неосторожности. В рамках расследования первого дела задержаны два местных жителя — управляющий на местной пилораме и специалист по пожарной безопасности.