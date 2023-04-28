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Общество ,  
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МЧС предложило сделать собственника ответственным за пожары на его земле

МЧС: собственника земли необходимо сделать ответственным за пожары у него
Изменения необходимы с учетом «свердловской трагедии», заявили в МЧС. На этой неделе пожары произошли в целом ряде поселков региона. В Сосьве огонь уничтожил более 100 жилых домов, погибли два человека
Фото: Александр Рюмин / ТАСС
Фото: Александр Рюмин / ТАСС

Собственник будет нести ответственность за несоблюдение противопожарной безопасности на своей земле. Внести такие изменения предложит МЧС России, заявил замдиректора департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России Сергей Воронов.

Собственник будет ответственным в том случае, если «на его земельном участке совершают противоправные действия даже другие лица, связанные с обеспечением пожарной безопасности», добавил Воронов.

По его словам, изменения необходимы с учетом «свердловской трагедии».

На этой неделе пожары произошли в целом ряде населенных пунктов в Свердловской области — Таежном, Сосьве, Висиме, Неустроеве, Карпинске и Прогрессе. Власти региона ввели режим повышенной готовности.

Наиболее тяжелая ситуация сложилась в Сосьве. Огонь там распространился на площадь 9 тыс. кв. м, открытое возгорание удалось потушить спустя двое суток. В поселке сгорело более 100 жилых домов, пострадали и другие объекты, в частности котельная и тюремная больница. Согласно одной из версий, которую рассматривает полиция, пожар в Сосьве начался из-за опилок, загоревшихся на одном из предприятий. Затем огонь перекинулся на жилой сектор, учреждение ФСИН и железнодорожную станцию.

В результате пожара погибли два человека — 62-летний мужчина и пожилая женщина. СК возбудил уголовные дела о нарушении требований пожарной безопасности, повлекшем по неосторожности смерть двух человек, о халатности должностных лиц и о причинении смерти по неосторожности. В рамках расследования первого дела задержаны два местных жителя — управляющий на местной пилораме и специалист по пожарной безопасности.

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Григорий Набережнов Григорий Набережнов, Виктория Полякова Виктория Полякова
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