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Собянин заявил о возможном пике эпидемии коронавируса в Москве

Ситуация в Москве стабилизировалась, количество ежедневно выявляемых заражений коронавирусом вышло на определенный уровень и не показывает значительный рост, заявил Сергей Собянин. Возможно, это пик эпидемии, считает мэр
Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»
Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Возможно, Москва уже вышла на пик заболеваемости коронавирусом SARS-CoV-2, заявил мэр столицы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 24».

«Если смотреть день ко дню, последние дней пять — шесть — семь, складывается ощущение, что ситуация стабилизировалась. Каждый день 2,5 — 3 тысячи заболевших. Нет такого роста, что сегодня 3, завтра 5, потом 6. Такое благодушное ощущение, что мы вышли на какой-то порог заболеваемости, на пик, а дальше нас ждет только спад », — сказал мэр Москвы (цитата по «РИА Новости»).

По словам Собянина, сейчас больше половины больничных коек в Москве занимают больные COVID-19. «Год назад система здравоохранения имела всего 30 тыс. коек, на которые пребывали все больные всеми видами заболеваний. А сейчас 17 тыс. забрал только COVID— то есть это уже больше половины на койках всех больниц Москвы больные COVID. Это просто огромный, гигантский объем», — уточнил Собянин.

Он пообещал начать отмену ограничений, как только станет ясно, что количество заболевших снижается. «Если мы увидим, что у нас ситуация улучшается, то, конечно, мы адекватно и быстро примем меры по снижению самоизоляции, раскрытию каких-то отраслей, которые могут работать», — пообещал мэр.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Материал дополняется.

Автор: Владислав Гордеев
Теги: коронавирус, Москва, эпидемия
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