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Пандемия коронавируса ,  
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В ВОЗ предупредили россиян о двух ключевых неделях эпидемии

По словам представителя ВОЗ в России Мелиты Вуйнович, после 12 мая можно начать снимать карантинные ограничения, если в стране будет постоянно снижаться количество зараженных
Мелита Вуйнович
Мелита Вуйнович (Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»)

Если количество новых случаев заражения коронавирусом в России будет постоянно падать, ограничения, введенные из-за пандемии, можно будет постепенно снимать с 12 мая. Об этом представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович заявила в интервью ТАСС.

«Предстоящие две недели сейчас ключевые, чтобы закончилось распространение вируса, чтобы постоянно падало число новых случаев заражения, а мы могли сказать: да, сейчас возможно рассмотреть, какие меры можно было бы ослаблять», — сказала Вуйнович, назвав 12 мая логичной датой для этих шагов.

В ВОЗ оценили возможные сроки смягчения ограничений из-за вируса в России
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Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Вуйнович уточнила, что ВОЗ подготовила список критериев, которыми нужно руководствоваться при снятии ограничений. «Но этот период будет тяжелым, потому что движение будет идти то вперед, то назад, так что мы должны научиться жить с этим», — предупредила представитель организации.

Она отметила, что наличие иммунитета к коронавирусу не гарантирует, что COVID-19 нельзя заразиться повторно. «Мы не знаем, насколько антитела, которые развиваются при контакте с вирусом, будут защищать в будущем», — пояснила представитель ВОЗ.

Она отметила, что у россиян «достаточно хороший иммунитет и состояние здоровья», и заявила, что в стране невелико количество тяжелых случаев благодаря подготовленности систем здравоохранения и санитарно-эпидемиологического надзора.

Скорость распространения коронавируса в России
Случаев за сутки
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Первый заместитель руководителя фракции «Единая Россия» Адальби Шхагошев сообщил, что во время онлайн-заседания депутатов при участии Вуйнович та заявила о выравнивании линии заболеваемости и в России, и в Москве, но о выходе на плато говорить пока рано, передает «Интерфакс».

Президент Владимир Путин 28 апреля продлил нерабочий период до 11 мая включительно. Он также поручил правительству и Роспотребнадзору совместно с Госсоветом разработать для регионов план поэтапного снятия ограничений и выхода из режима самоизоляции. Глава государства подчеркнул, что в каждом регионе ограничительные меры необходимо ослаблять в зависимости от эпидемиологической обстановки.

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Умерли
Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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По данным на 30 апреля, в России коронавирусом заразились более 106 тыс. человек. За сутки в стране зарегистрировали 7099 новых случаев. 29 апреля суточный прирост числа зараженных составил 5841 человек.

Автор: Гаяна Демурина
Теги: ВОЗ, коронавирус
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