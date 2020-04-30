В ВОЗ предупредили россиян о двух ключевых неделях эпидемии

По словам представителя ВОЗ в России Мелиты Вуйнович, после 12 мая можно начать снимать карантинные ограничения, если в стране будет постоянно снижаться количество зараженных

Мелита Вуйнович (Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»)

Если количество новых случаев заражения коронавирусом в России будет постоянно падать, ограничения, введенные из-за пандемии, можно будет постепенно снимать с 12 мая. Об этом представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович заявила в интервью ТАСС.

«Предстоящие две недели сейчас ключевые, чтобы закончилось распространение вируса, чтобы постоянно падало число новых случаев заражения, а мы могли сказать: да, сейчас возможно рассмотреть, какие меры можно было бы ослаблять», — сказала Вуйнович, назвав 12 мая логичной датой для этих шагов.

Вуйнович уточнила, что ВОЗ подготовила список критериев, которыми нужно руководствоваться при снятии ограничений. «Но этот период будет тяжелым, потому что движение будет идти то вперед, то назад, так что мы должны научиться жить с этим», — предупредила представитель организации.