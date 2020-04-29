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Пандемия коронавируса ,  
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В ВОЗ оценили возможные сроки смягчения ограничений из-за вируса в России

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Смягчение в России ограничительных мер, введенных в рамках борьбы с коронавирусом, возможно по истечении двух недель, если в этот период будет снижаться темп роста числа зараженных. Об этом заявила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович в ходе круглого стола на тему «Распознать и победить COVID-19: тактики диагностики и обеспечение доступности лечения», передает ТАСС.

«Я очень рада, что последние десять дней мы наблюдаем снижение темпа роста, а сегодня в Москве мы увидели значительное снижение случаев заражения», — сказала Вуйнович. По ее словам, в ближайшие две недели необходимо «очень осторожно» следить за развитием ситуации и в случае позитивной динамики можно приступить к постепенному ослаблению ограничений.

Попова заявила о снижении темпа роста заболеваемости COVID-19 в России
Общество
Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Ранее 29 апреля о снижении темпа заболеваемости коронавирусом в России сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. По ее словам, сейчас ежедневный прирост заражений в стране составляет 7–8%. Губернатор Московской области в свою очередь заявил, что регион вышел на плато по числу пациентов с COVID-2019. По его словам, ежедневный прирост новых случаев заражения в Подмосковье находится на уровне 5–7%.

Всего в России, по данным оперативного штаба, зафиксировали 99,3 тыс. случаев заражения коронавирусной инфекцией, выздоровели более 10 тыс. человек, умерли 972.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Теги: коронавирус, ВОЗ, ограничения
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