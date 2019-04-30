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eBay $49 (+27,97%) прогноз Barclays Capital к 04.03.20 Купить
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Минпромторг показал первые фотографии внедорожника Aurus
За рулем внедорожника Aurus Komendant снялся глава Минпромторга Денис Мантуров. Кроме того, ведомство показало официальные фотографии кабриолетов, подготовленных к параду Победы
Денис Мантуров ​за рулем внедорожника Aurus Komendant (Фото: Minpromtorg / Facebook)

Минпромторг впервые показал фотографии созданных в рамках проекта «Кортеж» внедорожников Aurus Komendant. В ведомстве полагают, что автомобиль, получивший название в честь Комендантской башни Московского Кремля, будет наиболее востребован — из всех моделей семейства — на внутреннем рынке.

«Над его [Aurus Komendant] созданием работали лучшие российские дизайнеры и инженеры, что обеспечит будущим пассажирам кроссовера Aurus Komendant максимально возможный уровень комфорта и безопасности при любых условиях эксплуатации», — сказал глава Минпромторга Денис Мантуров, одним из первых опробовавший новый автомобиль.

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Минпромторг показал видео создания «президентского» лимузина Aurus

Фотографии министра за рулем нового внедорожника опубликованы на официальной странице Минпромторга в сети Twitter.

Минпромторг также подтвердил, что в параде Победы 9 мая 2019 года примут участие кабриолеты Aurus. Ранее о подготовке к параду новых автомобилей, призванных заменить представительские ЗИЛ-410441, сообщали источники в отрасли.

Фотографии новых автомобилей, ставших пятой по счету моделью в семействе, опубликованы на официальных страницах Минпромторга в социальных сетях. На них можно увидеть как общий вид кабриолетов, так и детали салона, а также действие механизма, позволяющего поднять над открытой машиной выдвижную крышу.

«Прошло уже несколько тренировок с участием кабриолета Aurus. Новая техника всегда вызывает некоторую тревогу, волнение о том, как она будет выглядеть. Но, к нашему удовлетворению, Aurus очень хорошо показал себя. Он олицетворяет одновременно мощь и элегантность — как раз то, что надо для парадной машины», — сообщил «РИА Новости» исполнительный директор ФГУП «НАМИ» Сергей Маев.

По словам руководителя проекта «Парадный автомобиль Aurus» Александра Лебедева, одной из главных особенностей парадного кабриолета является максимальная плавность хода, призванная обеспечить комфорт командующему парадом и министру обороны.

«Мы разработали специальную систему парадного движения, которая позволяет ему ехать на небольшой скорости, при этом обеспечивая максимальную плавность хода. При езде по брусчатке Красной площади плавность очень актуальна», — пояснил Лебедев.

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Седан для политической элиты: как выглядит новая машина проекта «Кортеж»

Автор: Евгений Калюков
Теги: Минпромторг, Aurus
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