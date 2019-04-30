Минпромторг показал первые фотографии внедорожника Aurus

За рулем внедорожника Aurus Komendant снялся глава Минпромторга Денис Мантуров. Кроме того, ведомство показало официальные фотографии кабриолетов, подготовленных к параду Победы

Денис Мантуров ​за рулем внедорожника Aurus Komendant (Фото: Minpromtorg / Facebook)

Минпромторг впервые показал фотографии созданных в рамках проекта «Кортеж» внедорожников Aurus Komendant. В ведомстве полагают, что автомобиль, получивший название в честь Комендантской башни Московского Кремля, будет наиболее востребован — из всех моделей семейства — на внутреннем рынке.

«Над его [Aurus Komendant] созданием работали лучшие российские дизайнеры и инженеры, что обеспечит будущим пассажирам кроссовера Aurus Komendant максимально возможный уровень комфорта и безопасности при любых условиях эксплуатации», — сказал глава Минпромторга Денис Мантуров, одним из первых опробовавший новый автомобиль.

Фотографии министра за рулем нового внедорожника опубликованы на официальной странице Минпромторга в сети Twitter.

Минпромторг также подтвердил, что в параде Победы 9 мая 2019 года примут участие кабриолеты Aurus. Ранее о подготовке к параду новых автомобилей, призванных заменить представительские ЗИЛ-410441, сообщали источники в отрасли.