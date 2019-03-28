СМИ узнали о планах показать кабриолет Aurus на Параде Победы в 2019 году

СМИ узнали о планах показать кабриолет Aurus на Параде Победы в 2019 году

Парадный кабриолет проекта «Кортеж», который придет на смену ЗИЛу, представят общественности 9 мая этого года, а не в следующем году, как планировалось ранее, сообщил источник «РИА Новости»

Российский лимузин Aurus (Фото: Дмитрий Астахов / ТАСС)

Парадный кабриолет представительского класса Aurus из проекта «Кортеж» готовят к участию в Параде Победы 2019 года на Красной площади. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на высокопоставленный источник в автомобилестроительной отрасли.

«Да, планируется, сейчас идет подготовка автомобиля», — сказал он.

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