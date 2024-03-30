Застрявшие в Египте российские туристы вылетели в Москву

Накануне ЕС «закрыл небо» для турецкой Southwind Airlines за «связи» авиакомпании с Россией. АТОР писала, что из-за этого в Египте застряли российские туристы. Им удалось вылететь в 8 утра, они уже на подлете к Москве

Международный аэропорт Шарм-эш-Шейх (Фото: Валерий Мельников / РИА Новости)

Российские туристы в Шарм-эль-Шейхе, рейс которых накануне не смог вылететь из-за европейских санкций против турецкой авиакомпании Southwind Airlines, смогли вылететь из страны в 8:00 мск, сообщили РБК в пресс-службе Ассоциации туроператоров России (АТОР).

«Все туристы вылетели в 8 утра», — сообщили РБК в АТОР.

Сейчас рейс «подлетает к Москве», задержка составила 11 часов 14 минут. Туристы ожидали вылета в отелях, уточнили в ассоциации.

Накануне стало известно, что ЕС «закрыл небо» для турецкой Southwind. Как сообщало турецкое отраслевое издание Turizm Guncel, Брюссель ввел такую меру в рамках регламента 833/2014, который связан с санкциями против России из-за Украины.

После этого АТОР сообщила, что российские туристы рейса SM903 авиакомпании Air Cairo не смогли вовремя вылететь из Египта. По данным источника ассоциации, эту авиакомпанию власти ЕС также могли признать аффилированной с Southwind. «Мы посидели где-то полтора часа в самолете, затем капитан корабля по громкой связи сказал: «Наш вылет отменяется полностью, потому что Евроконтроль запретил нам полет, может, на день-два. Не расстраивайтесь»‌‎, — рассказывал один из пассажиров рейса изданию «Москва 24».

РБК направил запросы в Southwind, Air Cairo, посольство России в Египте, посольство Египта в России, МИД Египта, обратился за комментарием в Coral Travel, PEGAS Touristik, РСТ.