 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Война санкций ,  
0 

Застрявшие в Египте российские туристы вылетели в Москву

АТОР: застрявшие в Египте из-за санкций ЕС российские туристы вылетели в Москву
Сюжет
Война санкций
Накануне ЕС «закрыл небо» для турецкой Southwind Airlines за «связи» авиакомпании с Россией. АТОР писала, что из-за этого в Египте застряли российские туристы. Им удалось вылететь в 8 утра, они уже на подлете к Москве
Международный аэропорт Шарм-эш-Шейх
Международный аэропорт Шарм-эш-Шейх (Фото: Валерий Мельников / РИА Новости)

Российские туристы в Шарм-эль-Шейхе, рейс которых накануне не смог вылететь из-за европейских санкций против турецкой авиакомпании Southwind Airlines, смогли вылететь из страны в 8:00 мск, сообщили РБК в пресс-службе Ассоциации туроператоров России (АТОР).

«Все туристы вылетели в 8 утра», — сообщили РБК в АТОР.

Сейчас рейс «подлетает к Москве», задержка составила 11 часов 14 минут. Туристы ожидали вылета в отелях, уточнили в ассоциации.

Российские туристы застряли в Египте из-за решения ЕС
Общество
Фото:Khaled Elfiqi / EPA / ТАСС

Накануне стало известно, что ЕС «закрыл небо» для турецкой Southwind. Как сообщало турецкое отраслевое издание Turizm Guncel, Брюссель ввел такую меру в рамках регламента 833/2014, который связан с санкциями против России из-за Украины.

После этого АТОР сообщила, что российские туристы рейса SM903 авиакомпании Air Cairo не смогли вовремя вылететь из Египта. По данным источника ассоциации, эту авиакомпанию власти ЕС также могли признать аффилированной с Southwind. «Мы посидели где-то полтора часа в самолете, затем капитан корабля по громкой связи сказал: «Наш вылет отменяется полностью, потому что Евроконтроль запретил нам полет, может, на день-два. Не расстраивайтесь»‌‎, — рассказывал один из пассажиров рейса изданию «Москва 24».

РБК направил запросы в Southwind, Air Cairo, посольство России в Египте, посольство Египта в России, МИД Египта, обратился за комментарием в Coral Travel, PEGAS Touristik, РСТ.

Читайте на РБК Pro
«Один из худших кошмаров». Какой ущерб нанесло падение моста в Балтиморе
Какие российские компании используют нейросети и что это им дает
Провалы в памяти: когда забывчивость становится тревожным сигналом
Двойные налоги и низкие ставки: что сдерживает развитие фриланса в России

Southwind Airlines базируется в Анталье. Для перевозки россиян рейсы авиакомпании были запущены в июле 2022 года. Представитель компании заявил, что в руководстве Southwind нет россиян, а все самолеты зарегистрированы в Турции.

Небо ЕС для российских самолетов и авиакомпаний закрыто с февраля 2022-го. На такой же шаг также пошли США, Канада, Великобритания, Австралия. Россия считает санкции незаконными. В ответ на эти Москва меры закрыла воздушное пространство для авиаперевозчиков из 36 стран.

Застрявшие в Египте российские туристы вылетели в Москву
Застрявшие в Египте российские туристы вылетели в Москву

СК раскрыл новые подробности об организаторах теракта в «Крокусе»

Главком ВСУ назвал сложной ситуацию на фронте

В Белгороде дрон атаковал жилой дом. Фото

Вор в законе Шакро Молодой вышел на свободу по УДО

Премьер Польши Дональд Туск заявил о наступлении «предвоенной эпохи»

Выживший в «Крокусе» мужчина нашел пулю в спине на следующий день после теракта

Библиотека Гарварда сняла с книги XIX века переплет из человеческой кожи. Фото

Лавров оценил китайский мирный план урегулирования конфликта на Украине

Россия и США обменялись пословицами о навозе и мыле

Авторы
Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев, Ольга Ваганова Ольга Ваганова
Египет туристы санкции ЕС АТОР
Материалы по теме
Российские туристы застряли в Египте из-за решения ЕС
Общество
В Турции сообщили о запрете полетов в ЕС для авиакомпании из-за России
Политика
Иран опередил Россию по числу туристов в Турции
Бизнес
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 30 марта
EUR ЦБ: 99,53 (-0,18) Инвестиции, 29 мар, 16:47 Курс доллара на 30 марта
USD ЦБ: 92,37 (+0,1) Инвестиции, 29 мар, 16:47
Власти Украины сообщили о повреждениях инфраструктурных объектов Политика, 12:25
Китаец поставил грузовик на рельсы для доставки апельсинов с холмов Технологии и медиа, 12:21
Reuters узнал об амбициях ОАЭ из-за инвестиций в АЭС Политика, 12:09
Основатель клуба «Москва» — о сквоше, бизнесе и складном смартфоне РБК и Honor, 12:03
На Алтае рейсовый автобус утонул на дороге. Видео Общество, 12:01
Песков ответил на заявление Зеленского о возможных переговорах Политика, 11:57
Захарова словом «нервничает» отреагировала на заявление Зеленского Политика, 11:51
Здоровый сон: как легче засыпать и просыпаться
Интенсив РБК Pro поможет улучшить качество сна и восстановить режим
Подробнее
Месси пропустит третий подряд матч «Интер Майами» из-за травмы Спорт, 11:44
Месси пропустит третий подряд матч «Интер Майами» из-за травмы Спорт, 11:44
Зеленский уволил своего помощника и бывшего бизнес-партнера Сергея Шефира Политика, 11:31
Посол объяснил размещение российских пограничников на границе Армении Политика, 11:26
Перешедший в клуб НХЛ Федотов поблагодарил болельщиков ЦСКА за поддержку Спорт, 11:11
Что такое НДФЛ: расчет, тарифы, сроки уплаты Инвестиции, 11:00
Инженер-строитель пробил стену для спасения людей в «Крокусе» Общество, 10:56