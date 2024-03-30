 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Война санкций ,  
0 

АТОР сообщила о застрявших туристах из-за «закрытого неба» для Southwind

АТОР: российские туристы застряли в Египте из-за «закрытого неба» для Southwind
Сюжет
Война санкций
Накануне ЕС «закрыл небо» для турецкой Southwind Airlines за «связи» авиакомпании с Россией. По данным АТОР, в список с аффилированных с компанией могла попасть египетская Air Cairo, из-за чего российские туристы застряли в Египте
Фото: Khaled Elfiqi / EPA / ТАСС
Фото: Khaled Elfiqi / EPA / ТАСС

Российские туристы не смогли вовремя вылететь из Египта, что может быть связано с введением ЕС запрета на полеты на территории стран объединения для турецкой авиакомпании Southwind Airlines, сообщает Ассоциация Туроператоров России (АТОР) со ссылкой на источник.

Накануне стало известно, что ЕС «закрыл небо» для турецкой Southwind. Как сообщало турецкое отраслевое издание Turizm Guncel, Брюссель ввел такую меру в рамках регламента 833/2014, который связан с санкциями против России из-за Украины.

В российской ассоциации уточнили, что российские туристы, которые должны были вылететь из Шарм-эль-Шейха рейсом авиакомпании Air Cairo SM903, столкнулись с задержкой рейса. Согласно табло аэропорта Шереметьево, он должен был вылететь накануне в 17:30 по мск, но вылет отложили. По данным источника АТОР, эту авиакомпанию власти ЕС также могли признать аффилированной с Southwind.

На рейсе SM903 находятся туристы туроператоров Coral Travel и PEGAS Touristik. На данный момент оба туроператора развозят клиентов по гостиницам, им предоставляют размещение и питание, пишет АТОР.

«Мы посидели где-то полтора часа в самолете, затем капитан корабля по громкой связи сказал: «Наш вылет отменяется полностью, потому что Евроконтроль запретил нам полет, может на день-два. Не расстраивайтесь»‌‎, — рассказал один из пассажиров рейса изданию «Москва 24».

В Турции сообщили о запрете полетов в ЕС для авиакомпании из-за России
Политика
Фото:Mustafa Kaya / XinHua / Global Look Press

Ранее издание Airways Magazine сообщало, что Финляндия не разрешила Southwind Airlines полеты на свою территорию, поскольку местное авиационное агентство Traficom выявило нарушения европейского законодательства перевозчиком. По данным финских авиационных властей, контроль над авиакомпанией принадлежит не заявленным турецким физическим и юридическим лицам, а российским — они основали Southwind Airlines, а большая часть персонала и авиапарка были арендованы у российской Nordwind Airlines.

Читайте на РБК Pro
Какие российские компании используют нейросети и что это им дает
Провалы в памяти: когда забывчивость становится тревожным сигналом
Двойные налоги и низкие ставки: что сдерживает развитие фриланса в России
Налоговая система Гонконга меняется под нажимом ЕС. Что появилось нового

Southwind Airlines базируется в Анталье. Для перевозки россиян рейсы авиакомпании были запущены в июле 2022 года. О ее связи с Россией немецкий таблоид Bild сообщал в декабре 2023 года. Тогда же представитель компании заявил, что в руководстве Southwind нет россиян, а все самолеты зарегистрированы в Турции.

Небо ЕС для российских самолетов и авиакомпаний закрыто с февраля 2022-го. На такой же шаг также пошли США, Канада, Великобритания, Австралия. Россия в ответ на эти меры закрыла воздушное пространство для авиаперевозчиков из 36 стран.

Россия считает санкции незаконными. Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган неоднократно говорил, что на Анкару оказывают давление из-за антироссийских ограничений, однако между Россией и Турцией «позитивные отношения», поэтому у последней нет планов вводить санкции.

АТОР сообщила о застрявших туристах из-за «закрытого неба» для Southwind
АТОР сообщила о застрявших туристах из-за «закрытого неба» для Southwind

СК раскрыл новые подробности об организаторах теракта в «Крокусе»

Главком ВСУ назвал сложной ситуацию на фронте

В Белгороде дрон атаковал жилой дом. Фото

Вор в законе Шакро Молодой вышел на свободу по УДО

Премьер Польши Дональд Туск заявил о наступлении «предвоенной эпохи»

Выживший в «Крокусе» мужчина нашел пулю в спине на следующий день после теракта

Библиотека Гарварда сняла с книги XIX века переплет из человеческой кожи. Фото

Лавров оценил китайский мирный план урегулирования конфликта на Украине

Россия и США обменялись пословицами о навозе и мыле

Авторы
Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
АТОР Турция Египет российские туристы санкции ЕС
Материалы по теме
Глава МОК не смог назвать возможные санкции за участие в Играх дружбы
Спорт
В Турции сообщили о запрете полетов в ЕС для авиакомпании из-за России
Политика
Анкара передала Москве данные о поездке напавших на «Крокус» в Турцию
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 30 марта
EUR ЦБ: 99,53 (-0,18) Инвестиции, 29 мар, 16:47 Курс доллара на 30 марта
USD ЦБ: 92,37 (+0,1) Инвестиции, 29 мар, 16:47
Как выбрать квартиру, где всегда будет много естественного света РБК и ПИК, 07:40
АТОР сообщила о застрявших туристах из-за «закрытого неба» для Southwind Общество, 07:28
Мединский сообщил о готовности новых учебников по истории Политика, 07:10
ТАСС узнал о допросе ответственного за пожарную безопасность в «Крокусе» Общество, 06:58
Байден рассказал, как обсуждал с Путиным выбросы метана Политика, 06:37
Axios узнал об идее Израиля разместить в секторе Газа арабских военных Политика, 06:20
Вильфанд спрогнозировал минусовую температуру и снег в апреле Общество, 05:56
Здоровый сон: как легче засыпать и просыпаться
Интенсив РБК Pro поможет улучшить качество сна и восстановить режим
Подробнее
В Турции сообщили о запрете полетов в ЕС для авиакомпании из-за России Политика, 05:40
CNN узнал возможную дату переговоров США с Израилем по поводу Рафаха Политика, 05:24
Пентагон выявил перерасход в $400 млн при выделении помощи Украине Политика, 05:01
В офисе Зеленского заявили об активном продвижении российских войск Политика, 04:46
В НАТО заявили, что не видят признаков планирования Россией нападения Политика, 04:20
Бельгия выделит Украине €100 млн на техническое обслуживание F-16 Политика, 04:04
Гейтс предупредил, что ИИ может начать ошибаться при решении легких задач Технологии и медиа, 03:29