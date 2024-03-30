АТОР сообщила о застрявших туристах из-за «закрытого неба» для Southwind

Накануне ЕС «закрыл небо» для турецкой Southwind Airlines за «связи» авиакомпании с Россией. По данным АТОР, в список с аффилированных с компанией могла попасть египетская Air Cairo, из-за чего российские туристы застряли в Египте

Фото: Khaled Elfiqi / EPA / ТАСС

Российские туристы не смогли вовремя вылететь из Египта, что может быть связано с введением ЕС запрета на полеты на территории стран объединения для турецкой авиакомпании Southwind Airlines, сообщает Ассоциация Туроператоров России (АТОР) со ссылкой на источник.

Накануне стало известно, что ЕС «закрыл небо» для турецкой Southwind. Как сообщало турецкое отраслевое издание Turizm Guncel, Брюссель ввел такую меру в рамках регламента 833/2014, который связан с санкциями против России из-за Украины.

В российской ассоциации уточнили, что российские туристы, которые должны были вылететь из Шарм-эль-Шейха рейсом авиакомпании Air Cairo SM903, столкнулись с задержкой рейса. Согласно табло аэропорта Шереметьево, он должен был вылететь накануне в 17:30 по мск, но вылет отложили. По данным источника АТОР, эту авиакомпанию власти ЕС также могли признать аффилированной с Southwind.

На рейсе SM903 находятся туристы туроператоров Coral Travel и PEGAS Touristik. На данный момент оба туроператора развозят клиентов по гостиницам, им предоставляют размещение и питание, пишет АТОР.

«Мы посидели где-то полтора часа в самолете, затем капитан корабля по громкой связи сказал: «Наш вылет отменяется полностью, потому что Евроконтроль запретил нам полет, может на день-два. Не расстраивайтесь»‌‎, — рассказал один из пассажиров рейса изданию «Москва 24».

Ранее издание Airways Magazine сообщало, что Финляндия не разрешила Southwind Airlines полеты на свою территорию, поскольку местное авиационное агентство Traficom выявило нарушения европейского законодательства перевозчиком. По данным финских авиационных властей, контроль над авиакомпанией принадлежит не заявленным турецким физическим и юридическим лицам, а российским — они основали Southwind Airlines, а большая часть персонала и авиапарка были арендованы у российской Nordwind Airlines.

Southwind Airlines базируется в Анталье. Для перевозки россиян рейсы авиакомпании были запущены в июле 2022 года. О ее связи с Россией немецкий таблоид Bild сообщал в декабре 2023 года. Тогда же представитель компании заявил, что в руководстве Southwind нет россиян, а все самолеты зарегистрированы в Турции.

Небо ЕС для российских самолетов и авиакомпаний закрыто с февраля 2022-го. На такой же шаг также пошли США, Канада, Великобритания, Австралия. Россия в ответ на эти меры закрыла воздушное пространство для авиаперевозчиков из 36 стран.

Россия считает санкции незаконными. Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган неоднократно говорил, что на Анкару оказывают давление из-за антироссийских ограничений, однако между Россией и Турцией «позитивные отношения», поэтому у последней нет планов вводить санкции.