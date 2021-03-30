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В СК проверят порядок принудительного лечения после взрыва в Татарстане

Глава ведомства Александр Бастрыкин поручил рассмотреть вопрос об изменении порядка принудительного лечения от психических заболеваний, после того как хозяина взорвавшейся квартиры отказались забрать в психдиспансер
Ликвидация последствий взрыва
Ликвидация последствий взрыва (Фото: МЧС РФ)

Глава Следственного комитета (СК) Александр Бастрыкин поручил рассмотреть вопрос об изменении порядка принудительного лечения после случая с взрывом газа и обрушением квартир в Зеленодольске, сообщается на сайте ведомства.

Ранее СК по Татарстану, где находится Зеленодольск, сообщал, что в день взрыва газа, 29 марта, родственники доставили пожилого хозяина квартиры, где произошел хлопок, в психоневрологический диспансер. Они сообщали, что мужчина злоупотребляет алкоголем, ведет себя неадекватно и угрожает уничтожить квартиру. Однако им отказали в его госпитализации.

«РИА Новости» и ТАСС со ссылкой на источники сообщали, что в качестве одной из версий взрыва рассматривается попытка суицида.

После происшествия было возбуждено три уголовных дела: по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности), ч. 1 ст. 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности) и ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность), все они объединены в одно производство.

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Фото:МЧС России

Бастрыкину доложили о расследовании в отношении медработника, который принимал решение об отказе в госпитализации хозяина квартиры. «Александр Бастрыкин поручил подчиненным вновь обратить внимание на проблемы совершения общественно опасных деяний лицами, страдающими психическими заболеваниями, и рассмотреть вопрос о внесении предложений об изменении порядка принудительного лечения», — говорится в сообщении ведомства.

Также руководителю следственного управления СК по Татарстану поручено оценить проблему комплексно и проанализировать практику принудительного лечения в регионе.

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Взрыв произошел в одноподъездном девятиэтажном доме Зеленодольска. В результате обрушились шесть квартир на седьмом этаже и одна — на восьмом. Погибли два человека: мужчина и женщина. Еще несколько человек пострадали. В Зеленодольске ввели режим ЧС муниципального характера.

Автор
Мария Лисицына
Александр Бастрыкин СК Татарстан взрыв газа принудительное лечение
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СК ответил на сообщения о суициде как причине взрыва в Зеленодольске
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В Зеленодольске после взрыва газа ввели режим ЧС
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