В СК проверят порядок принудительного лечения после взрыва в Татарстане

Глава ведомства Александр Бастрыкин поручил рассмотреть вопрос об изменении порядка принудительного лечения от психических заболеваний, после того как хозяина взорвавшейся квартиры отказались забрать в психдиспансер

Ликвидация последствий взрыва (Фото: МЧС РФ)

Глава Следственного комитета (СК) Александр Бастрыкин поручил рассмотреть вопрос об изменении порядка принудительного лечения после случая с взрывом газа и обрушением квартир в Зеленодольске, сообщается на сайте ведомства.

Ранее СК по Татарстану, где находится Зеленодольск, сообщал, что в день взрыва газа, 29 марта, родственники доставили пожилого хозяина квартиры, где произошел хлопок, в психоневрологический диспансер. Они сообщали, что мужчина злоупотребляет алкоголем, ведет себя неадекватно и угрожает уничтожить квартиру. Однако им отказали в его госпитализации.

«РИА Новости» и ТАСС со ссылкой на источники сообщали, что в качестве одной из версий взрыва рассматривается попытка суицида.

После происшествия было возбуждено три уголовных дела: по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности), ч. 1 ст. 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности) и ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность), все они объединены в одно производство.