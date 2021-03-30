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СК ответил на сообщения о суициде как причине взрыва в Зеленодольске

Фото: Следственный комитет РФ
Фото: Следственный комитет РФ

Хозяин квартиры в Зеленодольске, где произошел взрыв газа, ранее вел себя неадекватно и угрожал уничтожить квартиру. Об этом РБК сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по Татарстану Андрей Шептицкий со ссылкой на родственников мужчины.

«По предварительным данным, в день трагедии родственники доставили пожилого хозяина квартиры, где произошел хлопок, в Зеленодольский психоневрологический диспансер с жалобами на то, что тот злоупотребляет алкоголем, ведет себя неадекватно, угрожает уничтожить квартиру. Однако сотрудники учреждения отказали в его госпитализации», — сказал представитель Следственного управления.

Минздрав Татарстана заявил о второй погибшей после взрыва в Зеленодольске
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Фото:МЧС России

Ранее «РИА Новости» и ТАСС со ссылкой на источники сообщали, что в качестве одной из версий причин взрыва рассматривается попытка суицида одного из жильцов.

Представитель СУ уточнил, что по факту происшествия возбуждено три уголовных дела: по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности), ч. 1 ст. 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности) и ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность). Дела объединены в одно производство.

В ГУ МЧС по Татарстану отметили, что сейчас производится разбор конструкций с применением тяжелой техники. Здание осматривают специалисты «Татинвестгражданпроекта» и минстроя Татарстана.

Фото:МЧС России Фото:МЧС России Фото:МЧС России Фото:МЧС России Фото:МЧС России Фото:МЧС России Фото:МЧС России Фото:МЧС России Фото:МЧС России
Фото: МЧС России

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Взрыв газовоздушной смеси произошел вечером 29 марта в девятиэтажном одноподъездном доме в Зеленодольске, на улице Ленина. В результате обрушилось шесть квартир на седьмом и одна на восьмом этаже. Погиб мужчина 1934 года рождения, пострадали пять человек, позднее одна из пострадавших скончалась в больнице. Из-за происшествия в Зеленодольском районе республики введен режим ЧС.

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