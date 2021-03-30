СК ответил на сообщения о суициде как причине взрыва в Зеленодольске

Фото: Следственный комитет РФ

Хозяин квартиры в Зеленодольске, где произошел взрыв газа, ранее вел себя неадекватно и угрожал уничтожить квартиру. Об этом РБК сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по Татарстану Андрей Шептицкий со ссылкой на родственников мужчины.

«По предварительным данным, в день трагедии родственники доставили пожилого хозяина квартиры, где произошел хлопок, в Зеленодольский психоневрологический диспансер с жалобами на то, что тот злоупотребляет алкоголем, ведет себя неадекватно, угрожает уничтожить квартиру. Однако сотрудники учреждения отказали в его госпитализации», — сказал представитель Следственного управления.

Ранее «РИА Новости» и ТАСС со ссылкой на источники сообщали, что в качестве одной из версий причин взрыва рассматривается попытка суицида одного из жильцов.

Представитель СУ уточнил, что по факту происшествия возбуждено три уголовных дела: по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности), ч. 1 ст. 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности) и ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность). Дела объединены в одно производство.