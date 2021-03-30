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Минздрав Татарстана заявил о второй погибшей после взрыва в Зеленодольске

Фото: МЧС России
Фото: МЧС России

Пострадавшая при взрыве газа в многоэтажном доме в Зеленодольске скончалась в больнице. Об этом РБК сообщили в пресс-службе Минздрава Республики Татарстан.

До этого момента в больнице после взрыва газа находились 5 человек. «Одна женщина в тяжелом состоянии в реанимации, четверо — в состоянии средней степени тяжести, ближе к удовлетворительному», — говорили РБК в Минздраве.

В Зеленодольске после взрыва газа ввели режим ЧС
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Фото:ГУ МЧС по Республике Татарстан

В ночь на 30 марта в результате взрыва газовоздушной смеси в жилом доме Зеленодольска погиб 1 мужчина 1934 года рождения. Жильцов из 50 квартир жилого дома эвакуировали.

К настоящему моменту спасательные работы на месте взрыва газа в жилом доме в Зеленогорске еще не завершены, сообщили РБК в МЧС республики.

Начальник регионального главка МЧС Рафис Хабибуллин сообщил о введении в Зеленодольском районе Татарстана режима «чрезвычайной ситуации» муниципального характера.

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