Минздрав Татарстана заявил о второй погибшей после взрыва в Зеленодольске

Фото: МЧС России

Пострадавшая при взрыве газа в многоэтажном доме в Зеленодольске скончалась в больнице. Об этом РБК сообщили в пресс-службе Минздрава Республики Татарстан.

До этого момента в больнице после взрыва газа находились 5 человек. «Одна женщина в тяжелом состоянии в реанимации, четверо — в состоянии средней степени тяжести, ближе к удовлетворительному», — говорили РБК в Минздраве.

В ночь на 30 марта в результате взрыва газовоздушной смеси в жилом доме Зеленодольска погиб 1 мужчина 1934 года рождения. Жильцов из 50 квартир жилого дома эвакуировали.

К настоящему моменту спасательные работы на месте взрыва газа в жилом доме в Зеленогорске еще не завершены, сообщили РБК в МЧС республики.