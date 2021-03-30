В Зеленодольске после взрыва газа ввели режим ЧС

В городе Зеленодольск республики Татарстан после взрыва газа в многоэтажном жилом доме, в результате которого погиб человек, ввели режим ЧС. Об этом сообщил начальник регионального главка МЧС Рафис Хабибуллин, передает ТАСС.

«Вводим режим ЧС муниципального характера, срок — с сегодняшнего дня», — уточнил он.

Хабибуллин пояснил, что было нарушено жизнеобеспечение населения. Режим снимут после окончания работ по восстановлению разрушенного взрывом дома.

Взрыв газа произошел в девятиэтажном одноподъездном доме по адресу ул. Ленина, 39А, сообщили «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС по республике. Всего в этом доме 50 квартир. При взрыве обрушились шесть квартир на седьмом этаже и одна — на восьмом.