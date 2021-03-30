У устроившего стрельбу в Подмосковье нашли долги по налогам на ₽148 тыс.

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Мужчина, который открыл стрельбу по силовикам из частного дома в поселке Вешки (городской округ Мытищи), предположительно имеет долги перед налоговыми органами.

Как сообщили агентство ТАСС и Telegram-канал Baza, в доме забаррикадировался 61-летний Владимир Барданов. В базе Федеральной службы судебных приставов у человека с такими именем и фамилией зафиксирован долг в размере 148 тыс. руб. В октябре 2019 года на судебном участке в столичном районе Куркино должник был приговорен к взысканию этой суммы.

Мужчина оказал сопротивление сотрудникам правоохранительных органов, которые пришли к нему с обыском, чтобы проверить данные о незаконном обороте оружия. Он открыл огонь по силовикам и взял в заложники трех человек: дочь, внука и гражданского мужа дочери. Позже дочь и внука он отпустил.

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Мужчина не только стрелял по силовикам из автомата, но и бросил в окно две гранаты.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту покушения на жизнь сотрудников правоохранительных органов (ст. 317 УК).

