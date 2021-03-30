Тело мытищинского стрелка нашли в доме после пожара

Тело мужчины, который забаррикадировался в своем доме в Новых Вешенках в под Москвой и отстреливался от окруживших дом сотрудников правоохранительных органов несколько часов, было обнаружено после пожара, сообщают со ссылкой на источники «Интерфакс» и телеканал «360».

Перед штурмом на переговоры с забаррикадировавшимся мужчиной полиция вызвала его дочь. «Была стрельба, несколько минут назад. Чем закончилось не знаю, но ни одна машина пока не уехала, буквально 10 минут назад дочь с ним разговаривала и просила его выйти», — рассказывала РБК местная жительница Валентина. В доме стрелка звучали взрывы, предположительно это были светошумовые гранаты. Здание загорелось, пожар продолжался несколько часов.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по ст. 317 УК России (посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов).

РБК обратился за комментарием в управление Следственного комитета по Московской области.

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