В Мытищах на месте задержания открывшего стрельбу произошли два взрыва

Фото: предоставлено РБК

В подмосковных Новых Вешках рядом с Мытищами на месте операции по задержанию стрелявшего в людей из окна мужчины, произошли два взрыва светошумовых гранат, передает «РИА Новости».

Об этом же сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Собеседник допустил, что стрелок взрывает гранаты.

«Интерфакс» со ссылкой на источник указывает, что стрелок заблокировался на этаже и отстреливается от силовиков.

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