В Подмосковье умерла первая пациентка с коронавирусом

В Московской области зарегистрировали первую смерть пациента, заразившегося коронавирусом

Первый пациент с коронавирусом из числа зарегистрированных в Подмосковье скончался от коронавируса. Об этом говорится в Telegram-канале штаба по борьбе с инфекцией Московской области.

«В Московской области скончалась 65-летняя пациентка с подтвержденной коронавирусной инфекцией. При поступлении в больницу у нее была диагностирована двухсторонняя пневмония. Наряду с этим, больная также страдала сахарным диабетом, сердечно-сосудистыми заболеваниями и перенесла 2019 году инфаркт», — говорится в сообщении.

В штабе добавили, что врачи сделали все необходимое, чтобы вылечить женщину, но спасти ее не удалось. «Она умерла от осложнений, вызванных обострением многочисленных тяжелых хронических заболеваний», — констатировали в штабе.

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