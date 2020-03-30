В Москве умерли еще четверо заразившихся COVID-19

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В Москве скончались четыре человека, у которых ранее был диагностирован коронавирус COVID-19. Об этом сообщает оперативный штаб по ситуации с коронавирусом в столице.

«В Москве скончались четыре пациента, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат теста на коронавирус», — говорится в сообщении.

Как уточнили в штабе, возраст погибших варьировался от 76 до 86 лет. Двое из них находились на искусственной вентиляции легких.

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