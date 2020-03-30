Пандемия коронавируса , 30 мар, 22:22
0
В Москве умерли еще четверо заразившихся COVID-19
В Москве скончались четыре человека, у которых ранее был диагностирован коронавирус COVID-19. Об этом сообщает оперативный штаб по ситуации с коронавирусом в столице.
«В Москве скончались четыре пациента, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат теста на коронавирус», — говорится в сообщении.
Как уточнили в штабе, возраст погибших варьировался от 76 до 86 лет. Двое из них находились на искусственной вентиляции легких.
Материал дополняется.
Подпишитесь на рассылку РБК. Рассказываем о главных событиях и объясняем, что они значат.