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Пандемия коронавируса ,  
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Минздрав заявил о плане привлечь к борьбе с COVID-19 студентов-медиков

Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Для помощи врачам в борьбе с коронавирусной инфекцией привлекут студентов, завершающих образование в медицинских вузах и учреждениях среднего образовательного звена. Об этом заявил глава Минздрава России Михаил Мурашко на заседании президиума Координационного совета по борьбе с распространением коронавируса.

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«Мы можем мобилизовать фактически дополнительно более 40 тыс. медработников для сети», — сказал Мурашко. Он отметил, что необходимые документы уже подписаны.

РБК направил запрос в Минздрав.

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Умерли
Источник: JHU,
Роспотребнадзор, mos.ru
Источник: JHU, Роспотребнадзор, mos.ru
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Как стало известно ранее, правительство России выделит 33,4 млрд руб. 77 регионам на создание дополнительных мест в больницах в рамках борьбы с коронавирусом. Также премьер-министр Михаил Мишустин поручил выделить 5,2 млрд руб. из резервного фонда правительства на закупку для регионов порядка 1200 машин скорой помощи.

По последним данным, в России коронавирусом заразились свыше 1,8 тыс. человек. Случаи инфицирования выявлены уже в 71 из 85 регионов страны.

Теги: студенты, коронавирус
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