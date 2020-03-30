Минздрав заявил о плане привлечь к борьбе с COVID-19 студентов-медиков

Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Для помощи врачам в борьбе с коронавирусной инфекцией привлекут студентов, завершающих образование в медицинских вузах и учреждениях среднего образовательного звена. Об этом заявил глава Минздрава России Михаил Мурашко на заседании президиума Координационного совета по борьбе с распространением коронавируса.

«Мы можем мобилизовать фактически дополнительно более 40 тыс. медработников для сети», — сказал Мурашко. Он отметил, что необходимые документы уже подписаны.

РБК направил запрос в Минздрав.