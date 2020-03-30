Мурашко назвал число тяжелобольных с коронавирусом в России
В России 32 пациента с коронавирусом, которые находятся в тяжелом состоянии, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко на заседании координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом, передает «РИА Новости».
По его словам, в стране подготовлено 78 тыс. коек для приема больных, зараженных вирусом. Кроме того, к концу текущей недели два медицинских учреждения будут перепрофилированы для лечения таких больных. Для помощи медработникам, которые участвуют в борьбе с коронавирусом, будут мобилизованы студенты медицинских вузов.
Также разработан информационный ресурс по контролю за пациентами с коронавирусом, сообщил министр. 24 региона протестировали его работу и он готов для ввода в эксплуатацию.
В ходе заседания премьер-министр Михаил Мишустин пообещал выделить регионам 33,4 млрд руб. на организацию дополнительных инфекционных коек и оснащение их медицинским оборудованием, говорится в сообщении по итогам совещания на сайте правительства. Средства получат 77 субъектов.