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Мурашко назвал число тяжелобольных с коронавирусом в России

В России сейчас 32 таких пациента. Премьер-министр распорядился выделить регионам более 33 млрд руб. на оснащение больниц дополнительными койками и оборудованием, а также более 5 млрд руб. на закупку машин скорой помощи
Михаил Мурашко (Фото: Екатерина Штукина / ТАСС)

В России 32 пациента с коронавирусом, которые находятся в тяжелом состоянии, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко на заседании координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом, передает «РИА Новости».

По его словам, в стране подготовлено 78 тыс. коек для приема больных, зараженных вирусом. Кроме того, к концу текущей недели два медицинских учреждения будут перепрофилированы для лечения таких больных. Для помощи медработникам, которые участвуют в борьбе с коронавирусом, будут мобилизованы студенты медицинских вузов.

Также разработан информационный ресурс по контролю за пациентами с коронавирусом, сообщил министр. 24 региона протестировали его работу и он готов для ввода в эксплуатацию.

В ходе заседания премьер-министр Михаил Мишустин пообещал выделить регионам 33,4 млрд руб. на организацию дополнительных инфекционных коек и оснащение их медицинским оборудованием, говорится в сообщении по итогам совещания на сайте правительства. Средства получат 77 субъектов.

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Помимо этого, регионам выделят 5,2 млрд руб. на закупку автомобилей скорой помощи. Эти деньги будут изъяты из резервного фонда, уточнил Мишустин. Всего планируется поставить около 1,2 тыс. автомобилей.

Премьер-министр поручил Минздраву определить федеральные медицинские организации, на базе которых будет расширяться коечный фонд для приема больных с коронавирусом. «Готовность должна быть полная — места, оборудование, медперсонал», — отметил глава правительства.

Также оперативному штабу по противодействию коронавирусной инфекции поручено не допустить ее дальнейшего распространения на территории России и исключить новые завозные случаи заражения.

По данным оперштаба на 30 марта, в России за последние сутки выявили 302 новых случая заражения, из них 212 — в Москве. Кроме того, 15 случаев выявили в Республике Коми, восемь — в Санкт-Петербурге, семь — в Московской области.

Также в пяти регионах заражение коронавирусом было выявлено впервые.

Общее количество летальных случаев в стране достигло девяти. За прошедшие сутки стало известно о смерти больного в Псковской области. У него были тяжелые сопутствующие патологи в легких, сообщал главврач больницы, где он проходил лечение, Алексей Васильев.

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Источник: JHU,
Роспотребнадзор, mos.ru
Источник: JHU, Роспотребнадзор, mos.ru
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Автор: Мария Лисицына
Теги: заражение, Михаил Мишустин, коронавирус, Мурашко
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