Мурашко назвал число тяжелобольных с коронавирусом в России

В России сейчас 32 таких пациента. Премьер-министр распорядился выделить регионам более 33 млрд руб. на оснащение больниц дополнительными койками и оборудованием, а также более 5 млрд руб. на закупку машин скорой помощи

Михаил Мурашко (Фото: Екатерина Штукина / ТАСС)

В России 32 пациента с коронавирусом, которые находятся в тяжелом состоянии, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко на заседании координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом, передает «РИА Новости».

По его словам, в стране подготовлено 78 тыс. коек для приема больных, зараженных вирусом. Кроме того, к концу текущей недели два медицинских учреждения будут перепрофилированы для лечения таких больных. Для помощи медработникам, которые участвуют в борьбе с коронавирусом, будут мобилизованы студенты медицинских вузов.

Также разработан информационный ресурс по контролю за пациентами с коронавирусом, сообщил министр. 24 региона протестировали его работу и он готов для ввода в эксплуатацию.

В ходе заседания премьер-министр Михаил Мишустин пообещал выделить регионам 33,4 млрд руб. на организацию дополнительных инфекционных коек и оснащение их медицинским оборудованием, говорится в сообщении по итогам совещания на сайте правительства. Средства получат 77 субъектов.