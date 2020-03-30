Замминистра здравоохранения порекомендовал танцевать во время карантина

Олег Салагай посоветовал россиянам, находящимся в режиме самоизоляции, больше двигаться и правильно питаться. Он отметил, что простые физические упражнения можно делать даже дома

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Находясь дома на самоизоляции, нужно делать перерывы и заниматься физической активностью, например танцами, растяжкой или играми с детьми, посоветовал в своем Telegram-канале заместитель министра здравоохранения Олег Салагай.

Замминистра отметил, что Всемирная организация здравоохранения рекомендует уделять умеренной физической нагрузке 150 минут в неделю, и это можно сделать даже в домашних условиях.

«Делайте активные перерывы в течение дня. Во время таких перерывов можно сделать комплекс простых упражнений: растяжку, планку или что-то подобное. Подойдут также танцы, игры с детьми и активные домашние дела», — написал Салагай.

Он также посоветовал подобрать подходящие с учетом возраста и уровня физической подготовки упражнения на YouTube, побольше ходить по квартире и каждые 30 минут делать перерыв для того, чтобы немного постоять.

Салагай также дал рекомендации по правильному питанию. Он посоветовал есть больше овощей и фруктов, пить достаточное количество воды, воздерживаться от сладких напитков и сократить количество соли, сахара и жиров в своем рационе.