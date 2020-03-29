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Рошаль порекомендовал ходить в магазин в перчатках

Надевать перчатки в продуктовых магазинах, обрабатывать телефоны антисептиком и избегать больших компаний следует, чтобы не заразиться коронавирусом. Об этом заявил президент союза медицинского сообщества «Национальная медицинская палата», доктор Леонид Рошаль, передает «РИА Новости».

По словам Рошаля, нужно также избегать контактов с людьми, имеющими признаки респираторного заболевания, меньше обниматься и целоваться при встречах, а также соблюдать дистанцию до полутора-двух метров друг от друга.

Помимо этого, при появлении первых признаков насморка или кашля необходимо носить медицинские маски, а чихать и кашлять можно только в платок или локоть. Рошаль добавил, что больным с респираторными заболеваниями не стоит приходить в поликлиники. Вместо этого надо дистанционно посоветоваться с операторами кол-центров или вызвать врача на дом.

Материал дополняется.

Теги: Рошаль, коронавирус
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