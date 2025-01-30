Трамп заявил о контактах с Россией после авиакатастрофы в Вашингтоне

Трамп подтвердил, что в авиакатастрофе погибли российские граждане. США связались с Россией по поводу передачи останков, сказал президент, отметив, что с Путиным авиакатастрофу он не обсуждал

Дональд Трамп (Фото: Elizabeth Frantz / Reuters)

Россияне были на борту самолета, столкнувшегося с вертолетом в Вашингтоне. Об этом заявил президент США Дональд Трамп во время пресс-конференции в Белом доме, трансляцию вела пресс-служба американской администрации на YouTube.

«Это действительно затронуло многих людей, в том числе, к сожалению, граждан других стран, которые находились на борту. Их родные сейчас скорбят в Уичито, Канзасе, здесь, в Вашингтоне, и по всей Америке и в России. Также среди пассажиров была российская группа очень талантливых людей. К сожалению, они оказались на этом самолете. Мне очень, очень жаль», — сказал Трамп.

Он подтвердил, что выживших при столкновении самолета с военным вертолетом нет. Причина авиакатастрофы, по словам Трампа, до сих пор остается неизвестной.

Трамп также заявил, что США связывались с Россией по поводу передачи останков погибших в катастрофе россиян. Он сообщил, что не беседовал с российским коллегой Владимиром Путиным по поводу авиакатастрофы.

«Нет, я не говорил [с Путиным]. Не об этом», — сказал он.

РБК обратился за комментарием к пресс-секретарю президента России Дмитрию Пескову.

Крушение самолета Bombardier CRJ700 авиакомпании SA Airlines (принадлежит American Airlines) произошло в ночь на 30 января, когда борт заходил на посадку в аэропорту Рональда Рейгана в Вашингтоне. Над рекой Потомак лайнер столкнулся с военным вертолетом Black Hawk, который выполнял учебный полет.

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На борту самолета находились 64 человека, среди них: участники чемпионата США по фигурному катанию, американские фигуристы Спенсер Лейн, Джинна Хан, Эдвард Чжоу, Эверли и Элидия Ливингстон, Франко Апарисио, Шон Кей и Анджела Янг, передавали ТАСС и RT. Также на борту, предположительно, были чемпионы мира по фигурному катанию 1994 года Евгения Шишкова и Вадим Наумов, работавшие тренерами в США.

Аэропорт Рональда Рейгана, где борт заходил на посадку, является одним из самых загруженных и самых сложных аэропортов, отметил в разговоре с CNN бывший следователь по расследованию авиационных происшествий Федерального управления гражданской авиации (FAA) США Дэвид Суси. Сложность объясняется тем, что там принимают и коммерческие, и военные самолеты, скоростью захода на посадку и т.д.

The Wall Street Journal со ссылкой на данные позиционирования самолета ADS-B писала, что столкновение лайнера и вертолета произошло на высоте 91 м. За 15 минут до крушения в аэропорту сели десять самолетов, интервал между приземлением последних составлял около двух минут.