Умер бывший участник «Машины времени» и «Мифов» Юрий Ильченко

Участник групп «Машина времени», «Земляне» и «Мифы» Юрий Ильченко умер в возрасте 72 лет. В 1977-м он участвовал в создании подпольного журнала «Рокси», а в начале 2000-х издавал книги под псевдонимом Б.К. Седов

Юрий Ильченко (Фото: Юрий Ильченко / VK)

Бывший участник групп «Машина времени», «Земляне» и «Мифы» Юрий Ильченко умер в возрасте 72 лет, сообщил РБК представитель группы «Мифы».

«Наш мир покинул Юрий Ильченко... но его музыка осталась», — говорится в сообщении. Других подробностей смерти музыканта не приводится.

Ильченко родился в Ростове-на-Дону в 1951 году. В детстве с семьей переехал в Ленинград. В 18 лет Ильченко стал выступать с группой «Мифы», где играл на клавишных и ритм-гитаре, а также пел. В 1976–1977 годах работал с «Машиной времени»: по одной из версий, именно ему посвящена песня «Кого ты хотел удивить» из раннего репертуара группы, хотя Андрей Макаревич (признан иноагентом) утверждал, что герой песни — образ собирательный.

В 1977 году Ильченко принял участие в создании первого в стране подпольного рок-журнала «Рокси», в котором фигурировал как постоянный автор и герой рок-н-рольной хроники. В 1978 году он записал в домашних условиях акустический альбом «Дождь», возглавивший неофициальный топ-10 журнала «Рокси».

В конце 1979 года становится гитаристом группы «Земляне», где сменил Игоря Романова, однако уже через два года покидает коллектив. В 1980–1990-х играл в группах «Интеграл», «Контур» и «Подвиги Геракла», участвовал в записи альбома «Крылья» группы «Наутилус Помпилиус» и альбома «Мифов» «Дорога домой». В мае 1996 года Ильченко собрал собственную группу «Исход» — она просуществовала всего год. После ее роспуска Ильченко ненадолго уехал в США, а по возвращении в Россию начал писать книги под псевдонимом Б.К. Седов. Последний музыкальный альбом «Мастер неба» был записан им в 2011 году.