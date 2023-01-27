Умер солист оперной труппы Большого театра Николай Низиенко

Николай Низиенко (Фото: Григорий Калачьян / ТАСС)

Бывший солист оперной труппы Большого театра, бас Николай Низиенко умер в возрасте 75 лет, сообщается на сайте российского Большого театра.

«Гражданская панихида пройдет 28 января в морге больницы №67 (ул. Саляма Адиля, д. 2/44, стр. 24). Начало в 9:45», — говорится в сообщении. Отпевание и похороны состоятся в 11:00 в тот же день в деревне Ченцово Тульской области.

Николай Низиенко родился в Красноярске в 1947 году. В 1978 году окончил Музыкально-педагогический институт им. Гнесиных (вокальный факультет). Его карьера в Большом театре началась в 1976 году, где он сначала работал как практикант и стажер, а с 1979 по 2003 год был солистом оперной труппы.

На счету заслуженного артиста России 48 исполненных партий, среди них — «Борис Годунов», «Садко», «Война и мир» и другие. Низиенко также был первым, кто исполнил партию Мендозы (1982, «Обручение в монастыре») и Тибо (1990, «Орлеанская дева»), а в 1979 году впервые на русской сцене спел партию Птолемея («Юлий Цезарь»).

С 2002 года Николай Низиенко был преподавателем на кафедре академического пения Государственного музыкально-педагогического института имени М.М. Ипполитова-Иванова. В 2005 году стал доцентом.