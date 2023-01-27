Умер солист оперной труппы Большого театра Николай Низиенко

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Все о банках на одном сайте
Лента новостей
Курс евро на 28 января
EUR ЦБ: 75,41 (+0,07) Инвестиции, 16:26
Курс доллара на 28 января
USD ЦБ: 69,34 (+0,21) Инвестиции, 16:26
Топ-5 событий на СПБ Бирже: рекорды Tesla, обвал Intel и ошибка NYSE РБК Инвестиции, 18:37
Дальневосточный гектар: как бесплатно получить землю и деньги на освоение Недвижимость, 18:35
Сестра Ким Чен Ына заявила, что КНДР будет «на одном поле боя» с Россией Политика, 18:31
«Норникель» упразднил службу финансового контроля Бизнес, 18:28
Путин поручил ввести должность врача-стажера для студентов ординатуры Общество, 18:26
Bloomberg узнал об идее ЕС создать специальную прокуратуру по Украине Политика, 18:24
Аналитики Matrixport назвали инвесторов из США двигателем ралли биткоина Крипто, 18:23
Нетворкинг: как заводить полезные знакомства
За 5 дней вы научитесь производить нужное впечатление и извлекать пользу из новых контактов
Прокачать навык
Военная операция на Украине. Главное Политика, 18:18
Как получить полную информацию о своем бизнесе от смарт-терминала РБК и СберБизнес, 18:16
Захарова посоветовала новому послу США «не наступать на старые грабли» Политика, 18:12
Зеленский словами «слишком поздно» оценил поставки Abrams к августу Политика, 18:04
Военная операция на Украине. Карта Политика, 17:58
Как упростить рутинные процессы в малом бизнесе РБК и СберБизнес, 17:49
Тренер «Спартака» заявил о завершении зимней трансферной кампании клуба Спорт, 17:45
Общество ,  
0 

Умер солист оперной труппы Большого театра Николай Низиенко

Бывший солист оперной труппы Большого театра Николай Низиенко умер на 76-м году жизни
Николай Низиенко
Николай Низиенко (Фото: Григорий Калачьян / ТАСС)

Бывший солист оперной труппы Большого театра, бас Николай Низиенко умер в возрасте 75 лет, сообщается на сайте российского Большого театра.

«Гражданская панихида пройдет 28 января в морге больницы №67 (ул. Саляма Адиля, д. 2/44, стр. 24). Начало в 9:45», — говорится в сообщении. Отпевание и похороны состоятся в 11:00 в тот же день в деревне Ченцово Тульской области.

Николай Низиенко родился в Красноярске в 1947 году. В 1978 году окончил Музыкально-педагогический институт им. Гнесиных (вокальный факультет). Его карьера в Большом театре началась в 1976 году, где он сначала работал как практикант и стажер, а с 1979 по 2003 год был солистом оперной труппы.

На счету заслуженного артиста России 48 исполненных партий, среди них — «Борис Годунов», «Садко», «Война и мир» и другие. Низиенко также был первым, кто исполнил партию Мендозы (1982, «Обручение в монастыре») и Тибо (1990, «Орлеанская дева»), а в 1979 году впервые на русской сцене спел партию Птолемея («Юлий Цезарь»).

С 2002 года Николай Низиенко был преподавателем на кафедре академического пения Государственного музыкально-педагогического института имени М.М. Ипполитова-Иванова. В 2005 году стал доцентом.

Теги
смерть оперный певец Большой театр
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter