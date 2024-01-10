Умерла бывшая солистка Большого театра Тамара Милашкина

Оперная певица Тамара Милашкина умерла в возрасте 89 лет. Ее похоронят на Русском кладбище в Вене

Тамара Милашкина (Фото: Леон Дубильт / РИА Новости)

Оперная певица и народная артистка СССР Тамара Милашкина умерла в возрасте 89 лет. Об этом сообщила пресс-служба Государственного академического Большого театра России (ГАБТ).

«На 90-м году жизни умерла выдающаяся певица XX столетия, народная артистка СССР Тамара Милашкина, солистка оперной труппы Большого театра (1958–1989). Выражаем глубокие соболезнования Владимиру Андреевичу Атлантову, всем родным и близким покойной», — говорится в сообщении.

Прощание с оперной певицей пройдет в Вене, где ее похоронят на Русском кладбище, добавили в Большом театре.

Милашкина родилась 13 сентября 1934 года в Астрахани. Во время обучения в Московской государственной консерватории им. Чайковского она проходила стажировку в Большом театре, а в 1958 году стала его солисткой.

«На протяжении 30 лет Тамара Андреевна Милашкина блистала в Большом, изумляя публику своим уникальным голосом — огромного диапазона, потрясающей красоты тембра, роскошным, теплым и трепетным, как о нем нередко писали и говорили», — отметили в пресс-службе ГАБТ. Она приняла участие в таких постановках, как «Мазепа», «Пиковая дама», «Каменный гость», «Сказание о невидимом граде Китеже и деве Февронии», «Тоска» и других операх.

В 1961 году Милашкина в составе артистов Большого театра проходила стажировку в Ла Скала, во время которой исполнила главную партию сопрано в опере «Битва при Леньяно» Дж. Верди. В ГАБТ артистка выступала до 1989 года, после чего переехала с мужем, певцом Владимиром Атлантовым, в Австрию.