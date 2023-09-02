Умер солист оперной труппы Большого театра Максим Пастер

Пастеру было 47 лет, он умер, будучи в отпуске в Махачкале. Солист начал свою карьеру в родном Харькове, затем пришел в Большой театр и служил в нем почти 20 лет

Максим Пастер (Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС)

На 48-м году жизни скончался солист оперной труппы Большого театра Максим Пастер, сообщается на сайте театра.

«Находясь в отпуске в Махачкале, скоропостижно скончался солист оперной труппы Максим Пастер, любимец публики, артист с выразительным голосом и яркой актерской харизмой», — сказано в сообщении.

Обстоятельства смерти не названы, уточняется, что он умер 1 сентября.

В театре добавили, что церемония прощания состоится 6 сентября, точная информация о ней будет опубликована позднее.

Пастер родился 4 декабря 1975 года в Харькове. Он окончил там отделение хорового дирижирования музыкального училища, а затем вокальный факультет Харьковского государственного института искусств. В 2002–2003 годах был солистом Харьковского государственного театра оперы и балета.

В 2003-м дебютировал в Национальной опере Украины им. Т.Г. Шевченко и в Большом театре — с партией Баяна в «Руслане и Людмиле» Михаила Глинки. Год спустя Пастера приняли в оперную группу театра.

За время работы в «Большом» исполнитель был солистом более чем в 20 операх: «Летучий голландец» Рихарда Вагнера (партия Рулевого), «Мазепа» Петра Чайковского (партия Андрея), «Огненный ангел» Сергея Прокофьева (партия Мефистофеля), «Леди Макбет Мценского уезда» Дмитрия Шостаковича (партия Зиновия Борисовича), «Саломея» Рихарда Штрауса (партия Второго иудея) и др.

Пастер выступал на гастролях театра в опере «Ла Скала» в Милане, Римской опере, Парижской национальной опере, Баварской государственной опере, дрезденской Опере Земпера и др.