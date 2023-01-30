Прокуратура назвала основную версию гибели нерп в Каспийском море

Нерпы могли погибнуть от нехватки кислорода из-за выбросов природного газа, объясняли в Росприроднадзоре. За последние месяцы на берегу в Дагестане обнаруживала тела мертвых животных дважды — в начале декабря и конце января

Фото: Муса Салгереев / ТАСС

Каспийские тюлени (нерпы), выброшенные на берег Каспийского моря, могли погибнуть из-за выбросов природного газа — метан-пропан-бутановой смеси с примесью сероводорода, такую версию рассматривают в качестве основной в Волжской межрегиональной природоохранной прокуратуре по результатам исследований, передает ТАСС.

«Концентраций загрязняющих веществ, способных вызвать единовременную гибель значительного количества морских млекопитающих, не выявлено. Обследованные погибшие животные представлены взрослыми особями», — добавили в прокуратуре.

Нерпы внесены в Красные книги России и республики. Общая численность этих тюленей не установлена, так как мониторинг не ведется. Ее оценивали и в 70 тыс., и в 270–300 тыс.

В конце января в Дагестане снова нашли мертвых тюленей, восемь туш были выброшены на территорию махачкалинского пляжа «Оазис».

В начале декабря в Дагестане обнаружили 2,5 тыс. туш выброшенных на берег Каспийского моря нерп. Власти склонялись к тому, что животные погибли из-за природных факторов, к такому выводу пришли эксперты после их вскрытия. В Росприроднадзоре затем уточнили, что природный газ мог вызвать у нерп гипоксию, и указали, что это уже второй подобный случай за последнее время — в 2020 году в Азербайджане обнаружили 2 тыс. мертвых животных.