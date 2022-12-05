Росприроднадзор назвал основную версию гибели тюленей в Каспийском море

Основная версия массовой гибели тюленей на Каспийском побережье — выбросы природного газа, заявила глава Росприроднадзора. Накануне число погибших животных выросло до 2,5 тыс.

Фото: Муса Салгереев / ТАСС

Выбросы природного газа могли вызвать гипоксию у тюленей, умерших на берегу Каспия в Дагестане. Об этом сообщила глава Росприроднадзора Светлана Радионова в эфире телеканала «Россия 24».

«Да, действительно, ученые высказывают именно это предположение. Пока это основная версия», — сказала Радионова. Она добавила, что признаков загрязнения окружающей среды не нашли.

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Она уточнила, что за последние два года это второй подобный случай, также массовая гибель фиксировалась в Азербайджане в 2020 году. Тогда погибли почти 2 тыс. животных.

3 декабря на побережье Каспийского моря были найдены туши 700 каспийских нерп. Эти животные внесены в Красные книги России и Дагестана. Днем позже количество обнаруженных мертвых особей увеличилось до 2,5 тыс., сообщало минприроды Дагестана. В качестве основной версии гибели животных рассматривают природные факторы, отмечало ведомство. Эксперты пришли к такому выводу после вскрытия туш.