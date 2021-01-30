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Разработчик «Спутника V» получит деньги на создание новой вакцины

Центр Гамалеи разработает новую вакцину от COVID-19 и два препарата для профилактики и лечения инфекции. По подсчетам «Фармвестника», на эти цели из бюджета выделят около 91 млн руб.
Фото: Антон Новодережкин / ТАСС
Фото: Антон Новодережкин / ТАСС

Минздрав согласовал госзадание Центру имени Гамалеи, разработавшему вакцину от коронавирусной инфекции «Спутник V», на создание новых препаратов против COVID-19. Документ опубликован на портале «Госрасходы», внимание на него обратил «Фармвестник».

Из документа следует, что центр разработает вакцину на основе вирусоподобных частиц (VLP, virus-like particle).

Как сообщает «Фармвестник», Минздрав определил размер субсидий на выполнение всех экспериментальных разработок в 2021 году в 274,4 млн руб. Таким образом, по подсчетам издания, на разработку вакцины из бюджета будет выделено около 25 млн руб.

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Фото:Сергей Савостьянов / ТАСС

Помимо этого, в задании есть сведения о разработке еще двух препаратов против COVID-19. Один из них будет создан на основе синтетического ненуклеотидного ингибитора протеазы коронавируса. Его разработка и выпуск запланированы на 2021–2023 годы. По данным издания, стоимость работы составит более 41 млн руб.

Еще одно лекарственное средство должно быть разработано к 2022 году, на это, по подсчетам «Фармвестника», понадобится около 25 млн руб. Речь идет о препарате блокатора рецептора АСЕ2, с помощью которого вирус SARS-CoV-2 проникает в клетки. Он может использоваться как для профилактики, так и для лечения COVID-19.

Таким образом, общий объем субсидий на создание вакцины и двух препаратов от коронавирусной инфекции составит около 91 млн руб.

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«Спутник V» — это векторная вакцина, препарат был зарегистрирован в августе. «Вектором», или транспортом для доставки в клетки белков-антигенов SARS-CoV-2, в ней выступает неопасный для человека аденовирус. По словам главы Центра им. Гамалеи Александра Гинцбурга, создание препарата стоило 1,5 млрд руб. «Открытые медиа» писали со ссылкой на документы о госсубсидиях: из бюджета на это было выделено 1,8 млрд руб.

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Фото:Дмитрий Рогулин / ТАСС

В декабре президент Владимир Путин заявил, что ученые Центра им. Гамалеи рассматривают возможность создания так называемой «лайт-вакцины». Гинцбург пояснил тогда, что препарат будет представлять собой один из двух компонентов вакцины «Спутник V», прививка с помощью которой делается в два этапа. Гинцбург отмечал, что, скорее всего, иммунитет после введения лайт-вакцины будет сохраняться на протяжении трех-четырех месяцев, но, если человек все же заразится коронавирусом, тяжелой формы заболевания у него не будет.

11 января Минздрав выдал разрешение на проведение клинических испытаний препарата «Спутник Лайт», они продлятся до декабря.

Помимо «Спутника V», в России зарегистрирована еще одна вакцина против COVID-19. Это пептидный препарат «ЭпиВакКорона» новосибирского научного центра «Вектор». По словам вице-премьера Татьяны Голиковой, регистрация третьей вакцины «Ковивак» от Центра им. Чумакова ожидается в феврале.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Автор
Наталия Анисимова
Минздрав Центр имени Гамалеи вакцина коронавирус
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