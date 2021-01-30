Разработчик «Спутника V» получит деньги на создание новой вакцины
Минздрав согласовал госзадание Центру имени Гамалеи, разработавшему вакцину от коронавирусной инфекции «Спутник V», на создание новых препаратов против COVID-19. Документ опубликован на портале «Госрасходы», внимание на него обратил «Фармвестник».
Из документа следует, что центр разработает вакцину на основе вирусоподобных частиц (VLP, virus-like particle).
Как сообщает «Фармвестник», Минздрав определил размер субсидий на выполнение всех экспериментальных разработок в 2021 году в 274,4 млн руб. Таким образом, по подсчетам издания, на разработку вакцины из бюджета будет выделено около 25 млн руб.
Помимо этого, в задании есть сведения о разработке еще двух препаратов против COVID-19. Один из них будет создан на основе синтетического ненуклеотидного ингибитора протеазы коронавируса. Его разработка и выпуск запланированы на 2021–2023 годы. По данным издания, стоимость работы составит более 41 млн руб.