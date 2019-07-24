Суд арестовал активы экс-совладельца и бывших руководителей «Открытия»

Суд пошел навстречу ЦБ и удовлетворил ходатайство об аресте имущества и счетов экс-совладельца «ФК Открытие» Вадима Беляева и бывших топ-менеджеров банка, в том числе Рубена Аганбегяна. Сумма иска составляет 289,5 млрд руб.

Вадим Беляев (Фото: Илья Питалев / РИА Новости)

Арбитражный суд Москвы удовлетворил ходатайство «ФК Открытие» об аресте имущества бывших собственников и топ-менеджеров банка по иску на 289 млрд руб., передает корреспондент РБК. Иск подал Центральный банк в лице банка «Открытие», в котором в ходе санации стал владельцем почти 100% акций. Банк выступает процессуальным лицом в силу законодательства.

Ответчики по делу — бывший совладелец банка Вадим Беляев и компания «Открытие Холдинг», контролировавшая больше половины банка до санации. Также ЦБ предъявляет требования к экс-президенту кредитной организации Рубену Аганбегяну, бывшему председателю правления Евгению Данкевичу, экс-членам правления: главе блока «розничный бизнес» Елене Будник и главе корпоративного блока Геннадию Жужлеву.

ЦБ попросил суд арестовать все счета и все денежные средства, находящиеся на счетах ответчиков — физических лиц. В отношении «Открытие Холдинга» ходатайство об аресте счетов не заявлялось.

Суд арестовал имущество и денежные средства на банковских счетах ответчиков-физлиц, в том числе средства, которые будут поступать на счета в пределах 289 млрд руб., за исключением 80% от зарплаты. Кроме того, решением суда была арестована квартира бывшего мужа Елены Будник.

Просьбу об обеспечительных мерах истец обосновал опасениями, что ответчики могут предпринять «действия, направленные на сокрытие своих активов и уменьшение объема принадлежащего им имущества». Об этом говорится в ходатайстве (есть у РБК). «Отсутствие у заявителя доказательств того, что ответчик в настоящее время принимает меры по сокращению принадлежащего ему имущества, не является самостоятельным основанием для отказа в принятии обеспечительных мер, поскольку подобные действия могут быть совершены ответчиком в любой момент», — отмечается в ходатайстве.