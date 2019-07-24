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United Technologies $165 (+22,26%) прогноз CFRA к 23.04.20
Coca-Cola $56 (+3,17%) прогноз Wells Fargo Securities к 23.07.20
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Суд арестовал активы экс-совладельца и бывших руководителей «Открытия»
Суд пошел навстречу ЦБ и удовлетворил ходатайство об аресте имущества и счетов экс-совладельца «ФК Открытие» Вадима Беляева и бывших топ-менеджеров банка, в том числе Рубена Аганбегяна. Сумма иска составляет 289,5 млрд руб.
Вадим Беляев (Фото: Илья Питалев / РИА Новости)

Арбитражный суд Москвы удовлетворил ходатайство «ФК Открытие» об аресте имущества бывших собственников и топ-менеджеров банка по иску на 289 млрд руб., передает корреспондент РБК. Иск подал Центральный банк в лице банка «Открытие», в котором в ходе санации стал владельцем почти 100% акций. Банк выступает процессуальным лицом в силу законодательства.

Ответчики по делу — бывший совладелец банка Вадим Беляев и компания «Открытие Холдинг», контролировавшая больше половины банка до санации. Также ЦБ предъявляет требования к экс-президенту кредитной организации Рубену Аганбегяну, бывшему председателю правления Евгению Данкевичу, экс-членам правления: главе блока «розничный бизнес» Елене Будник и главе корпоративного блока Геннадию Жужлеву.

ЦБ попросил суд арестовать все счета и все денежные средства, находящиеся на счетах ответчиков — физических лиц. В отношении «Открытие Холдинга» ходатайство об аресте счетов не заявлялось.

Суд арестовал имущество и денежные средства на банковских счетах ответчиков-физлиц, в том числе средства, которые будут поступать на счета в пределах 289 млрд руб., за исключением 80% от зарплаты. Кроме того, решением суда была арестована квартира бывшего мужа Елены Будник.

Просьбу об обеспечительных мерах истец обосновал опасениями, что ответчики могут предпринять «действия, направленные на сокрытие своих активов и уменьшение объема принадлежащего им имущества». Об этом говорится в ходатайстве (есть у РБК). «Отсутствие у заявителя доказательств того, что ответчик в настоящее время принимает меры по сокращению принадлежащего ему имущества, не является самостоятельным основанием для отказа в принятии обеспечительных мер, поскольку подобные действия могут быть совершены ответчиком в любой момент», — отмечается в ходатайстве.

На заседании суду также были предоставлены сведения о закрытии ответчиками счетов в банке «Открытие». Так, Аганбегян закрыл свой счет в день подачи иска, отметил представитель банка. В свою очередь, представитель Аганбегяна на суде заявила, что у ее доверителя есть счета в «Открытии», и обвинила истца в непрофессиональном для банкиров подходе.

«Если не будет зарплаты, на что жить Аганбегяну?» — спрашивала его представитель, добавляя, что сейчас зарплата приходит на банковские счета. «Можно получать наличкой в кассе», — парировал представитель «ФК Открытие».

Суду приходилось несколько раз прерывать заседание и делать замечание представителям ЦБ и ответчиков. Так, представитель Будник в ответ на реплику представителя «ФК Открытие» о том, что он не понимает аргументации оппонента, сказал: «Ну раз вы не понимаете, я вам сейчас объясню». После этого судье пришлось попросить участников процесса сохранять деловой тон дискуссии.

Обоснование ущерба на санацию

Санация «Открытия» началась в конце лета 2017 года и продолжалась почти два года. Банк стал первой кредитной организацией, которую ЦБ оздоравливал через Фонд консолидации банковского сектора. В начале июля 2019 года регулятор объявил о завершении санации «Открытия», к этому времени банк уже был объединен с еще одним санировавшейся кредитной организацией — Бинбанком.

ЦБ затратил на санацию «Открытия» 927 млрд руб. — 498 млрд руб. на докапитализацию и 429 млрд руб. на поддержание краткосрочной ликвидности. Необходимость мер по предупреждению банкротства «Открытия» со стороны ЦБ возникла из-за «виновных действий (бездействия) контролирующих кредитную организацию лиц», говорится в иске (есть у РБК).

Убыток от санации «Открытия» ЦБ рассчитал как разницу между тем, сколько ЦБ предоставил денег ФКБС, который санировал банк, и тем сколько бы мог заработать, если бы размещал те же средства по ключевой ставке, действовавшей на тот период. Так, на предоставлении средств на ликвидность ЦБ потерял 20,6 млрд руб., а на докапитализации — 268,8 млрд руб. (в расчетах учитывались две докапитализации «Открытия» на 166 млрд руб.), говорится в иске. Из этих расчетов и складывается предъявленная бывшим собственникам сумма ущерба на 289 млрд руб.

Автор: Павел Казарновский
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